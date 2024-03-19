В Южной Америке покажут цикл телевизионных программ о малых городах России

Жители Аргентины познакомятся с российской культурой и традициями через историю малых городов страны. В марте 2024 года аргентинское цифровое медиа AsiaTv запустило на своих интернет-ресурсах показ телевизионного проекта «Город историй» международной сети TV BRICS. Выпуски программы, дублированные на испанский язык, будут выходить в течение нескольких месяцев по субботам на YouTube-канале Humo y Espejos, принадлежащем AsiaTv.

«Наша цель – укрепление сотрудничества и культурных связей между странами Русского Мира и Ибероамериканским сообществом, особенно с Аргентиной. Такие проекты, как «Город историй» приближают нас к этому, поскольку не только показывают красоту и наследие городов России, но и подчеркивают важность устойчивого развития, сохранения самобытности и гостеприимства, объединяющих наши народы. Эта программа TV BRICS – не только демонстрация разнообразия и духовного богатства Русского Мира, но и вклад в создание межнационального культурного диалога», – заявила сооснователь и генеральный продюсер AsiaTv Ивоне Альвес Гарсия.

Руководитель международных проектов TV BRICS Анастасия Шишкалова сообщила, что интерес к фильмам «Города историй» проявляют и другие партнеры медиасети в странах Латинской Америки.

Эта программа создана международной сетью TV BRICS. В 2022-2023 годах вышло два сезона проекта, в общей сложности 26 выпусков по 25 минут каждый. Авторы рассказали о самых интересных малых городах Центральной России, расположенных во Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях. В их числе Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ярославль и Кострома.

Проект направлен на продвижение цели устойчивого развития № 11 Генеральной ассамблеи ООН (обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов), получившей поддержку на XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

«Город историй» адаптирован на английский, китайский, португальский, испанский языки. Ранее медиапартнеры международной сети TV BRICS показали программу в Китае, ЮАР, Бразилии и Венесуэле. Кроме того, выпуски проекта регулярно размещают на своих интернет-платформах дипломатические ведомства и культурные центры РФ за рубежом, в том числе посольство России в ЮАР и Русский дом Россотрудничества в Ченнаи (Индия).