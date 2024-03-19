Авторы сериала «Враг у ворот» представили тизер-сцену

Появились первые материалы детективной военной драмы "Враг у ворот" с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. Художественный руководитель проекта - Евгений Миронов. Режиссер-постановщик - Никита Грамматиков.

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Производством сериала занималась "Студия ТРЕТИЙ РИМ" при участии Первого канала, а также поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы.

История - о противостоянии двух героев, которое происходит в сложных обстоятельствах немецкого-фашистского наступления на Москву. Они оказываются по разные стороны баррикад, и у каждого из них свое представление о правде и свои цели. Чья правда окажется сильнее и что такое подлинная любовь - вопросы, на которые попытались ответить создатели сериала. Время и место действия - сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара освобождают из заключения, чтобы организовать борьбу с преступностью, возросшей с началом наступления немецких захватчиков на Москву. Герою поручают возглавить отдел спецрасследований и распутать клубок загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он встает на борьбу с бандой диверсантов. Победа в этой схватке станет не только его вкладом в общую Победу, но и позволит вызволить из тюрьмы арестованную вместе с ним жену. Своя цель и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова - он одержим личной местью Сталину, которого винит в гибели своих родителей.

Чтобы детально воссоздать атмосферу столицы осенью 1941 года, в Москве построили целый квартал декораций, продуманных до мелочей и соответствующих архитектуре столицы времен начала Великой Отечественной войны.

Оператор-постановщик сериала - Максим Осадчий ("Цыпленок жареный", "Сталинград"). Продюсеры Константин Эрнст, Сергей Титинков, Вадим Соколовский и Александр Новин. Авторы сценария - Олег Кириллов и Михаил Климов.

Сериал выйдет на платформе "Иви", а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году.

Прямая речь

Александр Новин, продюсер и актер: