Авторы сериала "Враг у ворот" представили тизер-сцену: Новин гонится за Янковским
Появились первые материалы детективной военной драмы "Враг у ворот" с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. Художественный руководитель проекта - Евгений Миронов. Режиссер-постановщик - Никита Грамматиков.
Производством сериала занималась "Студия ТРЕТИЙ РИМ" при участии Первого канала, а также поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы.
История - о противостоянии двух героев, которое происходит в сложных обстоятельствах немецкого-фашистского наступления на Москву. Они оказываются по разные стороны баррикад, и у каждого из них свое представление о правде и свои цели. Чья правда окажется сильнее и что такое подлинная любовь - вопросы, на которые попытались ответить создатели сериала. Время и место действия - сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя МУРа Захара освобождают из заключения, чтобы организовать борьбу с преступностью, возросшей с началом наступления немецких захватчиков на Москву. Герою поручают возглавить отдел спецрасследований и распутать клубок загадочных преступлений, совершенных пособниками фашистов. Оказавшись на свободе, он встает на борьбу с бандой диверсантов. Победа в этой схватке станет не только его вкладом в общую Победу, но и позволит вызволить из тюрьмы арестованную вместе с ним жену. Своя цель и у главаря диверсионной группы Павла Турсунова - он одержим личной местью Сталину, которого винит в гибели своих родителей.
Чтобы детально воссоздать атмосферу столицы осенью 1941 года, в Москве построили целый квартал декораций, продуманных до мелочей и соответствующих архитектуре столицы времен начала Великой Отечественной войны.
Оператор-постановщик сериала - Максим Осадчий ("Цыпленок жареный", "Сталинград"). Продюсеры Константин Эрнст, Сергей Титинков, Вадим Соколовский и Александр Новин. Авторы сценария - Олег Кириллов и Михаил Климов.
Сериал выйдет на платформе "Иви", а также будет показан в эфире Первого канала в 2024 году.
Прямая речь
Александр Новин, продюсер и актер:
"Совмещать что-либо всегда сложно - особенно когда ты одновременно и начальник, и подчиненный: в проекте "Враг у ворот" я выступаю продюсером и актером. Этот сериал уникален своим стилистическим решением. До сегодняшнего дня никто в нашей стране не делал фильмы о Великой Отечественной войне в жанре комикса. Собирая творческую группу, мы в первую очередь думали именно об этом. И, на мой взгляд, мы не ошиблись. Так что надеемся, что наш проект станет событием".