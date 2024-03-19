Прокатчики надеются на успех в российском прокате драмы о Рудольфо Валентино

Фильм русского режиссера Влада Козлова "Немая жизнь" об американском актере немого кино Рудольфо Валентино, снятый в США, может рассчитывать на успех в российском прокате. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании АВК’PRO Роман Исаев, которая занимается продвижением проекта.

© Кадр из фильма «Немая жизнь»

"Задача достаточно непростая. Насколько зритель поверит в эту картину и захочет ее посмотреть на большом экране, это и определит прокатный успех. Мы надеемся, что прокат будет успешным", - сказал Исаев.

Он отметил, что картина достаточно нестандартная, поэтому ее необходимо донести до широкого зрителя.

"Это, по сути, такой арт-мейнстрим. <...> Это не артхаус, это хорошее жанровое кино. Но оно сделано в визуальной стилистке, которая крайне редко доходит до экранов, практически никогда. Поэтому зрителю, который привык к обычному масскультовому, жанровому контенту, такой фильм может быть не до конца понятным", - добавил он.

"Немая жизнь" - картина о самом желанном актере эпохи немого кино и первом секс-символе Голливуда Рудольфо Валентино. Роли в фильме исполнили звезды мирового кино - Терри Мур, Изабелла Росселлини, Шерилин Фенн, Франко Неро и Пол Родригес. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале Sedona International Film Festival (США) в 2023 году. Картина получила главный приз в номинации "Лучший полнометражный фильм".

Работа русского режиссера также удостоена приза "Серебряный Реми" на 56-м международном кинофестивале в Хьюстоне, первой премии кинофестиваля в Род-Айленде как лучший полнометражный фильм. На фестивале независимого кино в штате Флорида картина победила в номинации "Лучшая работа художника-постановщика".

В России картина впервые была представлена на 45-м Московском международном кинофестивале, открывшемся в апреле 2023 года. В широкий российский прокат кинолента выйдет 21 марта 2024 года.