Рецензия на шпионский триллер о геополитической трагедии «ГДР»

28 мая 1987 года. В Москве вот-вот приземлится Матиас Руст. Истребительная авиация была готова сбить самолёт, но в последний момент получила приказ не стрелять: резидент КГБ в Берлине Нечаев (Александр Горбатов) успел передать, что "Сессна" без ведома пилота перевозит опасные патогены, которые при взрыве разлетятся на сотни километров.

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Увы, предотвращение биологической катастрофы не принесёт разведчику ни нового звания, ни хотя бы похвалы от начальства. Совершая подвиг, он провалил свою легенду и подставил ценного связного.

Нечаев смог вернуться в ГДР через пару лет, когда там уже явно всё не так. Из-за стены ощутимо пованивает ветерком перемен. Власти СССР не поспевают за "демократическими процессами" в странах Варшавского договора и ничего толком не контролируют - пусть Горбачёв искренне считает иначе. К тому же Восточный Берлин теперь просто кишит агентами ЦРУ, а те, конечно, звери. Противостоящие им офицеры Штази тоже не подарок: при относительном благородстве целей они неразборчивы в средствах, вплоть до сотрудничества с террористами. И только наши парни - холодные головы, горячие сердца, чистые руки - не переступают черту. Разве что капитан Константинов (Сергей Жарков) - ленинградец, дзюдоист, отец двоих дочерей - в крайних случаях вынужден действовать жёстко.

Несмотря на прозрачные отсылки к реальным событиям и реальным людям, шпионские страсти сериала "ГДР" - конечно, чистой воды беллетристика, которая способна развлечь самую широкую аудиторию. Драки, убийства и взрывы скорее импортозамещают серию "Миссия невыполнима", нежели ассоциируются с "Мёртвым сезоном" или "Семнадцатью мгновениями весны". Спецслужбистов на квадратный метр даже больше, чем киллеров в "Джоне Уике": буквально каждый заметный персонаж либо работает на какую-нибудь контору, либо с ней сотрудничает. Нечаев, по горло заваленный сложными оперативными задачами, умудряется то разгуливать по съёмочной площадке вестерна DEFA (Дин Рид и Гойко Митич на месте), то участвовать сразу в двух любовных треугольниках - с Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш.

Последняя, кстати, не просто скопировала образ роковой танцовщицы из "Вавилона-Берлина", но и по-настоящему хорошо поработала над немецким произношением ("Иные", похоже, не прошли даром). Остальные русские, играющие осси, отлично попадают в типажи (наш фаворит - подполковник Фосс Евгения Харитонова), однако не слишком заморачиваются по поводу аутентичного "дойче шпрахе". Восточногерманские декорации Калининграда, Выборга и РБ тоже не стесняются выдавать себя в анахронистических мелочах. Плюс знатоки обратят внимание на дорогие автомобили западногерманских марок - при том что на улицах Панкова или Хеллерсдорфа они, в отличие от "Шкоды" и "Жигулей", выглядели бы экзотикой.

И всё перечисленное, надо сказать, "ГДР" ничуть не портит. Наоборот, основная сюжетная линия будто бы специально хочет избежать чересчур чопорного отношения к себе: напряжённые разборки трёх конкурирующих фирм здесь, по сути, сводятся к яркому комиксу по мотивам - как если бы вселенная условного "Майора Грома" переехала в соцлагерь. Гораздо серьёзнее - линия вспомогательная, московская - та, где Михаил и Раиса Горбачёвы. Сперва она кажется лишь очередной частью антуража - чем-то вроде набора перестроечных анекдотов. Но вот, например, речь заходит о "суверенизации" Украинской ССР. Вот затрагивается рост националистических настроений в Прибалтике. Или вот Шеварднадзе и Яковлев (оба изображены абсолютно инфернальными) убеждают генсека ЦК: мол, НАТО нет резона расширяться - и он согласен, хотя лучше бы послушал Язова с Крючковым.

Действительно ли Горбачёв был настолько слабовольным, уступчивым и доверчивым до наивности лидером? Сериал уходит от конкретного ответа, но понятно, какой ответ подразумевается - и ещё понятнее, что на самом деле "ГДР" сняли не про тогда, а про контраст между тогда и сейчас. Бесспорно, есть те, у кого до сих пор вызывают прямо-таки физическую боль и подобные умозаключения, и по-рыцарски положительные портреты отечественных силовиков. Им с этим жить. А нам, наверное, пора вычёркивать слово "политзаказ" из списка ругательных - как давно уже сделали по ту сторону информационного фронта.