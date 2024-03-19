«Летучий корабль» предположительно пробудет в прокате до конца майских праздников

Фильм "Летучий корабль" Ильи Учителя, который выйдет в российский прокат 21 марта, пробудет на киноэкранах до конца майский праздников. Такое прогноз дал в беседе с ТАСС продюсер картины Алексей Учитель.

© Кадр из фильма «Летучий корабль»

"Мы планируем долгий прокат, - сказал собеседник агентства. - При составлении прогноза ориентируемся на подобные проекты, которые уже были в российском прокате - фильмы "По щучьему велению" и "Бременские музыканты". Надеемся, что "Летучий корабль" пробудет в прокате как минимум до конца майских праздников".

Новый фильм - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Алексей Учитель отметил, что фильм "Летучий корабль" адресован не только юным зрителям.

"Это семейное кино, - считает продюсер. - Там есть и любовная история, романтическая. А взрослые зрители, наверное, испытают ностальгию, вспомнив мультфильм 1979 года".

Главных героев - Ивана и царевну Забаву в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

Как ранее сообщил управляющий партнер кинопрокатной компании "Наше кино" Максим Рогальский, в России лента будет идти более, чем в двух тыс. кинотеатрах. Производством новой картины занималась киностудия "Рок" Алексея Учителя при поддержке Фонда кино, НТВ, а также при участии киностудии "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатра Okko и кинокомпании "Контент-клуб".