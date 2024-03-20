Чем новый «Летучий корабль» отличается от мультфильма?

Советские мультфильмы вышли давно, но мы всё ещё помним о них и испытываем к ним ностальгические чувства. Специально для таких зрителей и создаются ремейки их любимых произведений: среди них мультфильм «Летучий корабль». Его перезапустили в формате полнометражного фильма.

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Тлум.Ру разбирается, о чём будет картина, что говорят её создатели и чем она будет отличаться от советского классического мультфильма.

О чём речь?

Кратко напомним, о чём кино. Царь собирается выдать свою единственную дочь Забаву за сына богача Полкана, но девушка не готова выходить замуж не по любви. Ей куда интереснее простой, но честный, добрый и обаятельный матрос Иван. Тому пока нечего предложить царю в обмен на руку и сердце Забавы, но он не сдаётся: чтобы добиться свадьбы с царевной, Ивану придётся построить настоящий Летучий корабль.

Вот, что говорит* продюсер фильма, Юлианна Слащёва:

«Для меня „Летучий корабль“ — это история о свободе, спонтанности, иррациональности, творчестве, хулиганстве в хорошем смысле этого слова. Само название „Летучий корабль“ — уже хулиганство: как так — корабль летает, хотя должен плавать… Этот фильм также о том, что не нужно судить „по одёжке“ — и это очень, как мне кажется, важный смысл для современного соцсетевого мира, где всё большее значение принимает „упаковка“. А в „Летучем корабле“ мы видим, например, приземлённого Водяного, который в душе „летает“, за неприглядным фасадом которого бушуют бури эмоций. Ну и, как отмечал гениальный режиссёр классического мультфильма Гарри Бардин, самое важное в этой истории — это ощущение романтики, которое также теряется в современном мире, и по которому мы все так безудержно скучаем. Любовь, человеческое счастье невозможны без свободы, спонтанности, радости. И именно эту метафору транслирует „Летучий корабль“».

Так чем же новый «Летучий корабль» отличается от мультфильма?

№ 1. Старые и новые персонажи

Если вы фанат советского мультфильма, не переживайте — старые герои останутся на своих местах, правда, кое-что всё-таки изменится. Например, вместо богатого боярина Полкана за Забавой будет ухаживать его молодой сын Поль. Настоящий жених царевны, Иван, в мультфильме работал трубочистом, а в фильме стал матросом.

Также в фильме появится героиня Леди Джейн — это необычное сказочное существо, которое Поль преподносит своей невесте в качестве предсвадебного подарка.

№ 2. Сюжет

Долго и счастливо стало… ещё дольше и счастливее. Не будем раскрывать все детали сюжета, но скажем: в отличие от мультфильма, история не закончится на том, что герои запрыгивают на Летучий корабль и улетают. А больше подробностей можно узнать уже в кино.

№ 3. Песни

Не переживайте, любимые композиции никуда не делись. Знакомые тексты из советского мультфильма играют и тут, но создатели картины решили добавить им немного современности. В них не просто добавили больше бита — нет, композиции звучат по-новому, со свежими эмоциональными аранжировками, но всё равно остаются узнаваемыми. Все артисты, за исключением исполнителей главных ролей, Александра Метёлкина и Ксении Трейстер, исполняли свои песни сами. Песни Ивана озвучивает FEDUK, а Забавы — Анна Пересильд.

Несколько интересных деталей о фильме

Конечно, не обходится и без любопытных фактов — они непременно случаются во время любого съёмочного процесса. Чем же нас удивил «Летучий корабль»?