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Вышел трейлер фильма "Мятежная Луна 2: Дарующая шрамы"

Компания Netflix выпустила на YouTube первый полноценный трейлер второй части "Мятежной Луны" с подзаголовком "Дарующая шрамы".

Вышел трейлер фильма «Мятежная Луна 2: Дарующая шрамы»
© Российская Газета

За производство картины в качестве режиссера, сценариста и продюсера по-прежнему отвечает Зак Снайдер, щедро наваливший любимого им слоу-мо уже в дебютном ролике.

Актерский каст также прежний: София Бутелла, Чарли Ханнэм, Эд Скрейн, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу, Кори Столл и Михил Хёйсман.

Премьера на стриминге состоится через месяц - 19 апреля.

События ленты продолжат историю первой части. С нашей рецензией на оригинальную картину можно ознакомиться здесь.

Фильмы и сериалы
Михил Хейсман
Кори Столл
Чарли Ханнэм
София Бутелла
Эд Скрейн
Зак Снайдер
Энтони Хопкинс
Netflix