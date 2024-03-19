Вышел трейлер фильма "Мятежная Луна 2: Дарующая шрамы"
Компания Netflix выпустила на YouTube первый полноценный трейлер второй части "Мятежной Луны" с подзаголовком "Дарующая шрамы".
За производство картины в качестве режиссера, сценариста и продюсера по-прежнему отвечает Зак Снайдер, щедро наваливший любимого им слоу-мо уже в дебютном ролике.
Актерский каст также прежний: София Бутелла, Чарли Ханнэм, Эд Скрейн, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу, Кори Столл и Михил Хёйсман.
Премьера на стриминге состоится через месяц - 19 апреля.
События ленты продолжат историю первой части. С нашей рецензией на оригинальную картину можно ознакомиться здесь.