Андреа Петкович раскритиковала сериал Break Point от Netflix про российского теннисиста

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович эмоционально высказалась об образе российского теннисиста Даниила Медведева в сериале Break Point от Netflix.

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«Я разговаривала с людьми, которые не увлекаются теннисом, а просто смотрели сериал. Так вот, они подходили ко мне и заявляли: «Медведев такой неприятный». Я спрашиваю: «Что?» Они отвечают «Да он хуже всех в туре!» А я им: «Не смейте больше так говорить!». Даже спустя три месяца меня это злит, потому что тогда я просто подумала: «Ну, неудачно раскрыли человека, что поделать». Но нельзя так представлять парня, который является всеобщим любимчиком ATP… да, у него есть странные причуды, но они есть у каждого игрока.

98 из 100 игроков любят Медведева. В каждом интервью говорят: «Кто самый смешной? Медведев»; «Кто самый умный? Медведев»; «Кто самый крутой? Медведев». Он побеждает буквально каждый раз, а Netflix решает изобразить его злодеем? Знаете что, пошли вы, Netflix. К чёрту вас.