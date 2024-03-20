Вышел новый трейлер фильма «Фуриоса»

Студия Warner Bros. представила второй трейлер спин-оффа «Безумного Макса». В локализации на русский он получил название «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

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Юная Фуриоса растет в Зеленых землях в любви и заботе. Но после похищения оттуда она сталкивается с жестоким постапокалиптичным мирром. Пытаясь вернуться назад, она оказывается втянута в конфликт между двумя бандами.

Премьера состоится 24 мая 2024 года.

Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.

Действия фильма будут происходить до событий, показанных в предыдущих картинах о Максе Рокатански. Фильмы выходили с 1979 года. В первых трех главного героя играл Мэл Гибсон, а в четвертой части роль исполнил Том Харди. В нем же и появилась героиня Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон.

Все пять фильмов франшизы срежиссировл Джордж Миллер.