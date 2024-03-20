В Суздале пройдет открытый российский фестиваль анимационного кино

Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) пройдет в городе Суздале Владимирской области с 20 по 25 марта. В 2024 году поступило рекордное количество заявок на участие, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

© Unsplash

"Традиционно основное внимание будет направлено на конкурсную программу, в которую вошли новые авторские фильмы, сериалы, дебюты, полнометражные анимационные фильмы, прикладные ролики. В этом году на участие подано рекордное число заявок - 430", - рассказали в пресс-службе.

По итогам отбора селекционной комиссии, в состав которой вошли историк анимации, сценарист Сергей Капков, художник-постановщик Марина Курчевская, режиссер, сценарист Алексей Демин и другие, в конкурсе участвуют 109 мультфильмов: 27 авторских короткометражных, 14 сериалов, 28 студенческих работ, 9 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 26 роликов в категории прикладной анимации. Кроме того, на фестивале будет показана и обширная внеконкурсная программа.

Победителей фестиваля определят две экспертные комиссии. В состав жюри авторской анимации вошли: режиссер Дмитрий Геллер, режиссер, художник-постановщик Галина Голубева, режиссер, креативный продюсер, художник-аниматор Татьяна Киселева, режиссер, художник-постановщик Наталья Орлова и митрополит Николай. Членами жюри коммерческой анимации стали генеральный продюсер анимационной студии "Воронеж" Владимир Николаев, генеральный продюсер Всероссийского фестиваля визуальных искусств в ВДЦ "Орленок", кинофестиваля "Сказка", премии "Звездный мост" Лариса Преториус, генеральный директор детского телеканала "Супергерои" Игорь Шибанов и сценарист Анна Юдина.

По результатам общего профессионального рейтинга также будут вручены традиционные призы-таблички. В нем участвуют как фильмы конкурсной, так и внеконкурсной программ, а победитель станет президентом следующего, юбилейного ОРФАК.

Программа фестиваля

Фестиваль проводится в гибридном формате - онлайн-мероприятия уже стартовали 19 марта на платформе Suzdalfest.online.

В 2024 году фестиваль фокусируется на теме образования и подготовки кадров для анимационной отрасли. Поэтому, помимо расширенного "Кампуса", где киношколы представляют проекты своих учеников перед гостями и участниками фестиваля, режиссеры мультипликационных фильмов Игорь Ковалев и Константин Бронзит проведут обсуждения картин с их создателями, студентами российских киношкол. Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн также проведет с участниками фестиваля беседу "Молодая анимация - школяры или профессионалы?"

Киностудия "Союзмультфильм" на фестивале организует дискуссию на тему: "Задачи и сложности современного анимационного образования", а Ассоциация детских студий мультипликации представит первый в стране справочник детских студий мультипликации, изданный при поддержке Союза кинематографистов России.

В рамках фестиваля также состоится несколько питчингов. Один из них пройдет в рамках литературно-анимационного клуба "Встречный курс", он будет посвящен проектам детских писателей. Также состоится питчинг анимационных проектов, который традиционно проводится смотром совместно с "Союзмультфильмом". В 2024 году на него отбирались проекты авторских анимационных короткометражных фильмов без ограничения возрастной категории и анимационных сериалов для детей и школьников старше шести лет, ориентированные на мальчиков. Для очного участия в питчинге выбрали восемь проектов.

В день открытия фестиваля также стартует всероссийская акция "Открытая премьера" - кинопоказ отечественной анимации, который пройдет более чем на 650 площадках по всей стране. Бесплатные просмотры новых мультфильмов организованы во всех 89 регионах России в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и других площадках. Награды наиболее понравившимся зрителям проектам по итогам зрительского голосования вручат в Суздале 24 марта.

На фестивале также покажут специально подготовленные ретроспективы лучших фильмов "10 лет Икару" и "Парад сериалов", а также фильм-оммаж, посвященный Суздалю.

О фестивале

Открытый российский фестиваль анимационного кино (ОРФАК) - крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. Фестиваль проходит в гибридном формате. ОРФАК проводится при поддержке Министерства культуры РФ, организуется кинокомпанией "Мастер-фильм" совместно с администрацией Владимирской области.