В России сняли сериал с Давой и Аленой Апиной. Чем может удивить «Все ОК»

В онлайн-кинотеатре Wink выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Все ОК», который уже называют любовным посланием Санкт-Петербургу. Что в этой комедии происходит с северным городом, как к ней причастны блогер Дава и певица Алена Апина и какой хит напоминает «Все ОК», рассказывает «Лента.ру».

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Дата выхода: 20 марта 2024 Страна: Россия Продолжительность: 13 серий по 24 мин. Режиссер: Андрей Элинсон В ролях: Федор Федотов, Анна Осипова, Алиса Руденко, Софья Гершевич, Анна Слю, Евгения Добровольская, Дава, Алена Апина

О чем сериал «Все ок»?

Сюжет сериала выстроен вокруг похождений молодого интеллигента из Санкт-Петербурга. Выпускник филологического вуза Илья работает гидом-переводчиком и своей жизнью очень доволен — он регулярно бывает в красивейших местах, знакомится с разными людьми и «не напрягается». Хотя на работе знаток возвышенного искусства и кажется открытым и общительным, вне ее он привык к одиночеству. От других людей свои чувства он прячет за остротами и цитатами великих, общению предпочитает книги, а душу раскрывает только историческим личностям, диалоги с которыми он себе воображает. Может, к примеру, пропустить стаканчик пива с Владимиром Лениным или обратиться за любовным советом к Александру Пушкину.

Даже будучи вечно занятым делами интровертом, Илья все же остается романтиком

Но в жизни гида-переводчика назревают большие перемены. После смерти матери на него ложится забота о младших сестрах Рите и Соне. Одна из них уже достигла тинейджерского возраста, вторая еще ходит в начальную школу. Теперь Илье, привыкшему к жизни холостяка, необходимо пересмотреть отношение к окружающему миру и взять на себя ответственность за родственников. Ему предстоит снова пережить детские обиды и повзрослеть.

Кто сыграл главные роли в сериале?

Главную роль гида-переводчика Ильи в сериале исполнил актер Федор Федотов, звезда полюбившейся публике новогодней мелодрамы «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина. Сестер ведущего персонажа сыграли Анна Осипова и Алиса Руденко.

Помимо этого, в сериале появятся знаменитости

В шоу, в частности, снялись блогер Дава (Давид Манукян) и певица Алена Апина. Сыграли во «Все ОК» и иностранцы, к примеру, уроженец Швейцарии Джулиано ди Капуа и американский фотограф Эдвард Опп. Также в сериале появятся Анна Слю, Евгения Добровольская, Александр Золотовицкий и Софья Гершевич.

Кто создал «Все ОК»?

Режиссером сериала выступил 38-летний режиссер Андрей Элинсон, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Элинсон дебютировал на телеэкране как режиссер проекта «Агент особого назначения», также он принимал участие в работе над сериалами «Ивановы-Ивановы», «Мамочки» и «Отпуск». Сценарием занимался Лев Мурзенко, который ранее работал над «Триггером» и «Балетом», а также над фильмами «Финник» и «Дед Мороз. Битва Магов».

Над «Все ОК» при поддержке Института развития интернета работали «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и кинокомпания «НМГ Студия», ранее выпустившие такие хиты, как «Псих», «Балет» и «Актрисы».

Что говорят о сериале?

«Все ОК» снимался в самых известных и красивых исторических местах Санкт-Петербурга. Это своего рода сериал-открытка, который уже окрестили «признанием любви» к городу.

Сцены здесь разворачиваются и в Большом Екатерининском дворце, и в Летнем саду, и в Российской академии художеств, и в домах Толстого и Половцова

Съемки также проходили в Доме торгового товарищества «Братья Елисеевы», в Михайловском дворце, в Готической капелле, на Исаакиевской площади, в парке Александрия и многих других исторических локациях Северной столицы. Неспроста создатели сериала заявляют его как «культурную комедию». Элинсон и вовсе окрестил свое детище «рефлексирующей комедией», способом не только выразить любовь родному городу, но и признать и принять на себя ответственность.

На что похож «Все ОК»?

Завязка и сюжет сериала довольно уникальны — тот факт, что главный герой путешествует по дворцам, музеям и памятникам Санкт-Петербурга, а также встречает там исторических личностей, будто бы сближает «Все ОК» с «Русским ковчегом» Александра Сокурова, фильмом-экскурсией, который отражает историю Зимнего дворца.

При этом бытовые проблемы, которые сваливаются на голову Ильи, напоминают о популярном российском ситкоме «Папины дочки» о терапевте, который после побега жены вынужден воспитывать сразу пять дочерей разных возрастов. Все это, впрочем, говорит о том, что «Все ОК» имеет все шансы стать оригинальным и ни на что не похожим сериалом, который непременно следует посмотреть.

1-я серия — 20 марта

2-я серия — 20 марта

3-я серия — 20 марта

4-я серия — 27 марта

5-я серия — 27 марта

6-я серия — 3 апреля

7-я серия — 3 апреля

8-я серия — 10 апреля

9-я серия — 10 апреля

10-я серия — 17 апреля

11-я серия — 17 апреля

12-я серия — 24 апреля

13-я серия — 24 апреля

Сериал «Все ОК» выходит на платформе Wink