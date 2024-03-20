Новый фильм Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом выйдет 7 марта 2025 года

По информации издания The Hollywood Reporter, новый фильм Райана Куглера с Майклом Б. Джорданом в главной роли выйдет 7 марта 2025 года. У ленты до сих пор нет названия. Вероятно, его раскроют позже.

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Как сообщалось раннее, права на показ ленты выкупила Warner Bros. Это будет исторический триллер, а сюжет посвятят вампирам и другой нежити. Кого именно сыграет Джордан, не раскрывается.

Фильм в какой-то степени вдохновлён аниме, а ещё лента в итоге может перерасти в большую франшизу, если найдёт успех у зрителей.

Съёмочный процесс ленты планируют начать в апреле этого года в Новом Орлеане. Куглер продюсирует ленту совместно с Зинзи Куглером и Севом Оганяном. Композитор Людвиг Йоранссон будет исполнительным продюсером вместе с Ребеккой Чо и Уиллом Гринфилдом.