«Это было прекрасно». Джим Парсонс — о повторении роли Шелдона в сериале «Детство Шелдона»

Во время интервью изданию Entertainment Tonight Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера в популярном сериале «Теория большого взрыва», рассказал о возвращении к роли в шоу «Детство Шелдона». По словам актёра, снова стать Шелдоном было прекрасно.

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Парсонс отметил, что также рад за возвращение актрисы Маим Бялик, которая вновь сыграла Эми Фарру Фаулер.

Это было даже изящнее, чем я ожидал. Одна из причин, по которой я был взволнован этим, заключается в том, что они обыграли это очень мило. Они очень круто поступили со мной и Маим в шоу. Думаю, многие согласятся с этим.

Парсонс подчеркнул, что для них с Бялик было интересно вернуться в любимую вселенную, но уже в других обстоятельствах, когда их герои стали старше.

Финальная серия седьмого сезона шоу «Детство Шелдона» выйдет 16 мая.