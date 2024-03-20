Стартовал сериал «Люди Икс '97» — продолжение культовых «Людей Икс» 1992 года

Сегодня на сервисе Disney+ стартовал мультсериал «Люди Икс ’97». Для просмотра доступно два первых эпизода, а всего их будет 10. В России площадка Disney+, напомним, не работает.

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Сюжет свежего проекта не раскрывается, но известно, что история продолжится с того момента, где завершился сюжет оригинального шоу. Людям Икс предстоит справляться с новыми угрозами после смерти их лидера, Профессора Икс. Им на помощь приходит Магнето, который возглавляет команду.

Некоторые актёры озвучивания вернутся к исполнению ролей своих персонажей из мультсериала 1992 года. В данный момент в разработке находится второй сезон. Вероятно, если шоу ждёт успех, его будут продолжать и дальше. К примеру, продлив на третий сезон.