Фильм «Летучий корабль» покажут в кинотеатрах ОАЭ и Латинской Америки

Фильм «Летучий корабль» российского режиссера Ильи Учителя планируют показать в кинотеатрах Объединенных Арабских Эмиратов, Латинской Америки и других стран. Об этом в среду, 20 марта, сообщил управляющий партнер кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский.

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— В ближайшие два месяца планируем выпустить фильм в Арабских Эмиратах, Сербии, нескольких странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, — рассказал он.

По словам Рогальского, на отечественные экраны «Летучий корабль» выйдет уже 21 марта. Фильм покажут более чем в двух тысячах кинотеатрах, передает ТАСС.

Актер театра и кино, продюсер Леонид Ярмольник исполнил роль царя в фильме «Летучий корабль», снятом режиссером Ильей Учителем. Артист рассказал, что согласился воплотить этот образ моментально: к этому он готовился всю жизнь.

До недавнего времени в мире в год снималось порядка 200 различных ремейков. Сейчас подсчитать их число не представляется возможным. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться в том, что такое ремейк и почему режиссеры все чаще предпочитают их оригинальным кинолентам.