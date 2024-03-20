Культовый моряк Попай станет звездой нового фильма

Главный герой, известный своей привязанностью к шпинату и впервые представленный в комиксах в конце 1920-х годов, станет центральной фигурой в новом фильме от Chernin Entertainment и King Features.

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В настоящий момент проект разрабатывается в качестве крупнобюджетного полнометражного фильма, сценарий к которому пишет Майкл Калео.

Эта инициатива представляет собой первую попытку воплотить персонажа в живом действии со времен фильма 1980 года, когда роль моряка сыграл Робин Уильямс и режиссировал Роберт Олтман. Роль Олив Ойл исполнила Шелли Дюваль, а сам фильм, несмотря на первоначальные негативные отклики, со временем обрел статус культового и принес финансовый успех, заработав более 60 миллионов долларов с бюджетом в 20.

Моряк Попай стал прообразом для множества анимационных фильмов, а также первым примером массового мерчандайзинга для нескольких поколений, оставаясь до сих пор символом различных товаров, включая шпинат от McCall Farms. Его анимационный образ также приобрел популярность. Ранее мы писали, что мультипликатор Гарри Бардин прокомментировал ремейк «Летучего корабля».