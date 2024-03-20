Завершились съемки военного сериала «Узкая дорога на дальний север» с Джейкобом Элорди

Онлайн-кинотеатр Amazon объявил о завершении производства сериала «Узкая дорога на дальний север». Главную роль в шоу исполнил Джейкоб Элорди, звезда «Эйфории» и недавнего «Солтбёрна». У проекта пока нет точной даты премьеры.

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Сериал «Узкая дорога на дальний север» адаптирует роман Ричарда Флэнагана и расскажет историю австралийского доктора, который стал военнопленным во времена Второй мировой войны. Шоу будет посвящено главному герою: от его детства в Австралии до постройки знаменитой Тайско-Бирманской железной дороги и послевоенных событиях.

Вместе с Элорди в мини-сериале снялись Одесса Янг («Лестница»), Киран Хайндс («Нефть») и другие. Шоураннерами выступили Джастин Курзель («Макбет») и Шон Грант («Охотник за разумом»).