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Борьба за любовь и ностальгия по 2000-м: в кино выходят фильмы «Лето. Нулевые», «Летучий корабль» и «Лучшая жизнь»

В кинотеатрах 21 марта выходит российская музыкальная экранизация русской народной сказки «Летучий корабль». Режиссёром выступил Илья Учитель. Это история о царевне Забаве, влюбившейся в простого матроса Ивана. Среди других отечественных новинок — комедийная драма «Лето. Нулевые» Сергея Илютина о 15-летнем Сашке, его каникулах, конфликтах и влюблённости. Помимо этого, в кино можно будет посмотреть фильм «Немая жизнь» постановщика Владислава Козлова о легенде немого кино Голливуда Рудольфе Валентино и таинственной незнакомке, хранящей его секрет, хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини в главной роли, а также франко-итальянскую драму «Лучшая жизнь», в основу которой лёг роман Сандро Веронези «Колибри».

Борьба за любовь и ностальгия по 2000-м: в кино выходят фильмы «Лето. Нулевые», «Летучий корабль» и «Лучшая жизнь»
© Кадр из фильма «Летучий корабль»

«Летучий корабль»

На большие экраны выходит музыкальная экранизация русской народной сказки. Снял картину Илья Учитель, известный по фильму «Стрельцов».

Царь-отец планирует выдать дочку замуж за богатого и красивого иностранца Поля, желающего заполучить корону и статус. А царевна Забава влюблена в простого матроса Ивана. Юноша тоже очарован Забавой и ради любви готов пойти на многое — он строит летучий корабль, чтобы увезти на нём возлюбленную. Узнав об этом, Поль решает с помощью тёмной магии разрушить планы Ивана. Однако у злобного иностранца ничего не получится, ведь любовь и добро всегда побеждают.

Царя сыграл Леонид Ярмольник, а роли Забавы и Ивана исполнили Ксения Трейстер и Александр Метёлкин. В образе Поля предстал Андрей Бурковский. Также в актёрский состав вошли такие артисты, как Полина Гагарина, Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Антон Бирюков, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Вадим Салахов и другие.

Забава в картине поёт голосом Анны Пересильд, а песни Ивана исполняет рэпер Feduk. По словам режиссёра проекта, музыкальные композиции, написанные в прошлом Максимом Дунаевским, в исполнении обоих артистов звучат волшебно.

«Немая жизнь» (Silent Life: The Story of the Lady in Black)

Американский режиссёр российского происхождения Владислав Козлов снял биографическую картину с элементами фэнтези о Рудольфе Валентино.

Работа над лентой длилась почти 20 лет. По словам постановщика, у него не было ни денег, ни образования, поэтому на создание проекта ушло так много времени. Плюс ко всему во время производства картины у Козлова возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

«Создавался фильм тяжело, так как бюджет для костюмной драмы был небольшим и это был мой первый опыт на площадке. Трудности были связаны и с тем, что мне самому приходилось отвечать почти за всё, начиная от продюсирования и заканчивая обеспечением обедов и ужинов для актёров и съёмочной группы. При этом мне нужно было играть, репетировать с другими актёрами, придумывать мизансцены, движения камеры и многое другое. В результате я буквально себя израсходовал и прямо из операционной комнаты на киностудии меня отвезли на операционный стол в реальную больницу», — вспомнил Козлов во время интервью с порталом «Кинобизнес».

Кинематографист отметил, что за время производства сюжет много раз переписывался и в итоге ему пришла идея сменить фокус в ленте с Валентино на загадочную незнакомку в чёрном, которая каждый год приносит красную розу на могилу Рудольфа Валентино. Женщина уже много лет хранит какую-то тайну, связанную с актёром немого кино. Однажды она решает рассказать её на кладбище Hollywood Forever, где ведутся съёмки фильма о звёздах старого Голливуда.

Роль Валентино исполнил сам Владислав Козлов. По словам кинематографиста, он с детства был поклонником артиста. В проекте снялись также Терри Мур, Шерилин Фенн, Пол Родригес, Франко Неро, Изабелла Росселлини, Джек Осборн и другие.

«Лето. Нулевые»

Российский режиссёр Сергей Илютин представляет свой дебютный полнометражный художественный фильм. Это комедийная драма о 15-летнем Саше из небольшого города в Тверской области.

Действие разворачивается в середине 2000-х. Наступили летние каникулы, которые, как герой думает, пройдут привычно: походы, игры в приставку, прогулки с друзьями и подработка. Но в этом году всё изменится: Саша впервые влюбится и будет добиваться внимания девушки, попадёт в неприятности и попытается дать отпор местным хулиганам.

Роли в ленте исполнили Тимофей Кочнев, Роман Маякин, Кирилл Доронин, Иван Фёдоров, Анна Котова, Денис Шведов, Ольга Лапшина и многие другие.

Авторы картины обещают, что при просмотре зрители окунутся в ностальгию по своей молодости, а также задумаются о важных жизненных вопросах, ответы на которые порой сложно отыскать даже взрослому человеку.

«Я всегда хотел снять фильм о своих друзьях и об атмосфере родного города Конаково, а самые запоминающиеся воспоминания моей юности пришлись именно на нулевые годы», — цитирует постановщика портал «Тверские ведомости».

Лента была представлена на Фестивале российского кино в Выборге в 2023 году, где сыгравший Сашку Тимофей Кочнев удостоился награды за лучшую мужскую роль.

«Омен. Непорочная» (Immaculate)

В фильме производства Италии и США рассказывается о молодой монахине Сесилии, которая приехала служить в итальянский монастырь в глубинке. Место это таит какие-то тёмные секреты. Героиня мучится разными видениями, её тревожат некоторые личности, обитающие там.

Завязкой сюжета становится беременность Сесилии — никто не знает, чудо это или монахиня вынашивает нечто тёмное и опасное. Теперь жизнь молодой Сесилии превращается в настоящий кошмар. Чтобы выжить, ей нужно сбежать, а этого местные священнослужители ей ни при каких обстоятельствах не позволят.

Главную роль в хорроре исполнила Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория», «Белый лотос» и фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Кто угодно, кроме тебя». Также в ленте снялись Альваро Морте («Бумажный дом»), Джорджо Коланджели («Сквозь Альпы»), Симона Табаско («Белый лотос»), Бенедетта Поркароли («Идеальные незнакомцы») и другие. Режиссёром выступил Майкл Мохан, ранее работавший над сериалом «Сплошной отстой!».

«Лучшая жизнь» (Il colibrì)

В основу сюжета драмы режиссёра Франчески Аркибуджи лёг международный бестселлер Сандро Веронези «Колибри». Книга была удостоена итальянской премии Strega в 2020 году.

В ленте рассказывается о Марко Каррере по прозвищу Колибри. В юности Марко во время отдыха с семьёй познакомился с француженкой Луизой и влюбился в неё. Спустя годы после той встречи герой женился на Марине и обзавёлся детьми, но Луиза всегда была у него в сердце.

Жизнь Марко была наполнена разочарованиями, страданиями из-за смерти близкого человека, психическими расстройствами и работой со специалистами, ошибками, расставаниями, но также озарениями и счастливыми моментами.

В картине нелинейное повествование: зрители проследят жизнь Марко с 1970-х с переходом от настоящего к ключевым воспоминаниям его детства, юности и взрослых лет.

Роли исполнили Пьерфранческо Фавино («Война миров Z»), Кася Смутняк («Идеальные незнакомцы»), Нанни Моретти («У каждого своё кино»), Лаура Моранте («В семье не без священника»), Серджио Альбелли («Сделано в Италии») и другие актёры.

Премьера фильма состоялась в 2022 году на Международном кинофестивале в Торонто. Также лента открыла 17-й Римский фестиваль и была показана в Гётеборге и Барселоне.

Фильмы и сериалы
Лучшая жизнь
Летучий корабль
Идеальный незнакомец
Война миров Z
Сделано в Италии
Эйфория
Идеальные незнакомцы
Кася Смутняк
Пол Родригес
Франческа Аркибуджи
Терри Мур
Сандро Веронези
Джек Осборн
Рудольф Валентино
Лаура Моранте
Бенедетта Поркароли
Александр Метелкин
Тимофей Кочнев
Антон Бирюков
Франко Неро
Роман Маякин
Екатерина Агеева
Анна Котова
Изабелла Росселлини
Леонид Ярмольник
Анна Уколова
Андрей Бурковский
Иван Федоров
Максим Дунаевский
Илья Учитель
Федор Добронравов
Ольга Лапшина
Полина Гагарина
Сергей Гармаш
Денис Шведов
Владислав Козлов