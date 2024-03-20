Борьба за любовь и ностальгия по 2000-м: в кино выходят фильмы «Лето. Нулевые», «Летучий корабль» и «Лучшая жизнь»

В кинотеатрах 21 марта выходит российская музыкальная экранизация русской народной сказки «Летучий корабль». Режиссёром выступил Илья Учитель. Это история о царевне Забаве, влюбившейся в простого матроса Ивана. Среди других отечественных новинок — комедийная драма «Лето. Нулевые» Сергея Илютина о 15-летнем Сашке, его каникулах, конфликтах и влюблённости. Помимо этого, в кино можно будет посмотреть фильм «Немая жизнь» постановщика Владислава Козлова о легенде немого кино Голливуда Рудольфе Валентино и таинственной незнакомке, хранящей его секрет, хоррор «Омен. Непорочная» с Сидни Суини в главной роли, а также франко-итальянскую драму «Лучшая жизнь», в основу которой лёг роман Сандро Веронези «Колибри».

© Кадр из фильма «Летучий корабль»

На большие экраны выходит музыкальная экранизация русской народной сказки. Снял картину Илья Учитель, известный по фильму «Стрельцов».

Царь-отец планирует выдать дочку замуж за богатого и красивого иностранца Поля, желающего заполучить корону и статус. А царевна Забава влюблена в простого матроса Ивана. Юноша тоже очарован Забавой и ради любви готов пойти на многое — он строит летучий корабль, чтобы увезти на нём возлюбленную. Узнав об этом, Поль решает с помощью тёмной магии разрушить планы Ивана. Однако у злобного иностранца ничего не получится, ведь любовь и добро всегда побеждают.

Царя сыграл Леонид Ярмольник, а роли Забавы и Ивана исполнили Ксения Трейстер и Александр Метёлкин. В образе Поля предстал Андрей Бурковский. Также в актёрский состав вошли такие артисты, как Полина Гагарина, Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Антон Бирюков, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Вадим Салахов и другие.

Забава в картине поёт голосом Анны Пересильд, а песни Ивана исполняет рэпер Feduk. По словам режиссёра проекта, музыкальные композиции, написанные в прошлом Максимом Дунаевским, в исполнении обоих артистов звучат волшебно.

«Немая жизнь» (Silent Life: The Story of the Lady in Black)

Американский режиссёр российского происхождения Владислав Козлов снял биографическую картину с элементами фэнтези о Рудольфе Валентино.

Работа над лентой длилась почти 20 лет. По словам постановщика, у него не было ни денег, ни образования, поэтому на создание проекта ушло так много времени. Плюс ко всему во время производства картины у Козлова возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

«Создавался фильм тяжело, так как бюджет для костюмной драмы был небольшим и это был мой первый опыт на площадке. Трудности были связаны и с тем, что мне самому приходилось отвечать почти за всё, начиная от продюсирования и заканчивая обеспечением обедов и ужинов для актёров и съёмочной группы. При этом мне нужно было играть, репетировать с другими актёрами, придумывать мизансцены, движения камеры и многое другое. В результате я буквально себя израсходовал и прямо из операционной комнаты на киностудии меня отвезли на операционный стол в реальную больницу», — вспомнил Козлов во время интервью с порталом «Кинобизнес».

Кинематографист отметил, что за время производства сюжет много раз переписывался и в итоге ему пришла идея сменить фокус в ленте с Валентино на загадочную незнакомку в чёрном, которая каждый год приносит красную розу на могилу Рудольфа Валентино. Женщина уже много лет хранит какую-то тайну, связанную с актёром немого кино. Однажды она решает рассказать её на кладбище Hollywood Forever, где ведутся съёмки фильма о звёздах старого Голливуда.

Роль Валентино исполнил сам Владислав Козлов. По словам кинематографиста, он с детства был поклонником артиста. В проекте снялись также Терри Мур, Шерилин Фенн, Пол Родригес, Франко Неро, Изабелла Росселлини, Джек Осборн и другие.

«Лето. Нулевые»

Российский режиссёр Сергей Илютин представляет свой дебютный полнометражный художественный фильм. Это комедийная драма о 15-летнем Саше из небольшого города в Тверской области.

Действие разворачивается в середине 2000-х. Наступили летние каникулы, которые, как герой думает, пройдут привычно: походы, игры в приставку, прогулки с друзьями и подработка. Но в этом году всё изменится: Саша впервые влюбится и будет добиваться внимания девушки, попадёт в неприятности и попытается дать отпор местным хулиганам.

Роли в ленте исполнили Тимофей Кочнев, Роман Маякин, Кирилл Доронин, Иван Фёдоров, Анна Котова, Денис Шведов, Ольга Лапшина и многие другие.

Авторы картины обещают, что при просмотре зрители окунутся в ностальгию по своей молодости, а также задумаются о важных жизненных вопросах, ответы на которые порой сложно отыскать даже взрослому человеку.

«Я всегда хотел снять фильм о своих друзьях и об атмосфере родного города Конаково, а самые запоминающиеся воспоминания моей юности пришлись именно на нулевые годы», — цитирует постановщика портал «Тверские ведомости».

Лента была представлена на Фестивале российского кино в Выборге в 2023 году, где сыгравший Сашку Тимофей Кочнев удостоился награды за лучшую мужскую роль.

«Омен. Непорочная» (Immaculate)

В фильме производства Италии и США рассказывается о молодой монахине Сесилии, которая приехала служить в итальянский монастырь в глубинке. Место это таит какие-то тёмные секреты. Героиня мучится разными видениями, её тревожат некоторые личности, обитающие там.

Завязкой сюжета становится беременность Сесилии — никто не знает, чудо это или монахиня вынашивает нечто тёмное и опасное. Теперь жизнь молодой Сесилии превращается в настоящий кошмар. Чтобы выжить, ей нужно сбежать, а этого местные священнослужители ей ни при каких обстоятельствах не позволят.

Главную роль в хорроре исполнила Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория», «Белый лотос» и фильмам «Однажды в… Голливуде» и «Кто угодно, кроме тебя». Также в ленте снялись Альваро Морте («Бумажный дом»), Джорджо Коланджели («Сквозь Альпы»), Симона Табаско («Белый лотос»), Бенедетта Поркароли («Идеальные незнакомцы») и другие. Режиссёром выступил Майкл Мохан, ранее работавший над сериалом «Сплошной отстой!».

В основу сюжета драмы режиссёра Франчески Аркибуджи лёг международный бестселлер Сандро Веронези «Колибри». Книга была удостоена итальянской премии Strega в 2020 году.

В ленте рассказывается о Марко Каррере по прозвищу Колибри. В юности Марко во время отдыха с семьёй познакомился с француженкой Луизой и влюбился в неё. Спустя годы после той встречи герой женился на Марине и обзавёлся детьми, но Луиза всегда была у него в сердце.

Жизнь Марко была наполнена разочарованиями, страданиями из-за смерти близкого человека, психическими расстройствами и работой со специалистами, ошибками, расставаниями, но также озарениями и счастливыми моментами.

В картине нелинейное повествование: зрители проследят жизнь Марко с 1970-х с переходом от настоящего к ключевым воспоминаниям его детства, юности и взрослых лет.

Роли исполнили Пьерфранческо Фавино («Война миров Z»), Кася Смутняк («Идеальные незнакомцы»), Нанни Моретти («У каждого своё кино»), Лаура Моранте («В семье не без священника»), Серджио Альбелли («Сделано в Италии») и другие актёры.

Премьера фильма состоялась в 2022 году на Международном кинофестивале в Торонто. Также лента открыла 17-й Римский фестиваль и была показана в Гётеборге и Барселоне.