«Мы из будущего 3»: вышел новый трейлер «Блиндажа» с Игорем Петренко

Опубликован новый трейлер фильма "Блиндаж", сильно напоминающего хит 2008 года "Мы из будущего".

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В центре сюжета - двое "чёрных копателей", русский и немец, которые фантастическим образом оказываются в Донбассе в 1941 году.

В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Роман Богомазов, Дин Майер и Алексей Шевченков.

Премьера - 25 апреля.

Первый трейлер - здесь. А здесь можно посмотреть трейлер "Отряда Светлячков" - ещё одного грядущего фильма с похожим сюжетом.