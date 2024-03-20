"Мы из будущего 3": вышел новый трейлер "Блиндажа" с Игорем Петренко
Опубликован новый трейлер фильма "Блиндаж", сильно напоминающего хит 2008 года "Мы из будущего".
В центре сюжета - двое "чёрных копателей", русский и немец, которые фантастическим образом оказываются в Донбассе в 1941 году.
В ролях: Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Роман Богомазов, Дин Майер и Алексей Шевченков.
Премьера - 25 апреля.
Первый трейлер - здесь. А здесь можно посмотреть трейлер "Отряда Светлячков" - ещё одного грядущего фильма с похожим сюжетом.