В конкурсную программу кинофестиваля "Золотой ворон" вошли 11 картин

Картины 11 режиссеров будут представлены в международном конкурсе полнометражных фильмов Арктического международного кинофестиваля "Золотой ворон", который пройдет на Чукотке 15-28 апреля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

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"В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 11 игровых и неигровых картин. Это российские документальные фильмы "Последний теплоход" Ильи Желтякова о последнем морском пассажирском теплоходе России, путешествующем по северным деревням, "Таня. Лето. Зима" Александра Авилова о жизни хантыйской охотницы, фильм Яны Рубановской "Невечная мерзлота" о научных сотрудниках, работающих в условиях Севера, а также аргентинский док "Тушите свет!" Алехандра Амирона и неигровой фильм "Последняя матрона Яра-Гхара" непальских режиссеров Сартак Карки и Смрити Субеди", - сказано в сообщении.

Среди игровых участников конкурса - лента тибетского режиссера Пема Цедена "Снежный барс" о противостоянии местного охотника и снежного барса, "Там, где танцуют стерхи" Михаила Лукачевского из Якутии, иранский фильм "Во имя Авы" Мохсена Серажи, а также таджикский фильм "Фортуна" Мухиддина Музаффара, основанный на реальных событиях. Кроме того, в конкурсе будет представлена картины "Вера" режиссера Ирины Волковой, а также драма о девушке-мигрантке казахстанского режиссера Адильхана Ержанова.

По словам организаторов, расширяется география короткометражного конкурса. В этом году в секции покажут 11 документальных и 12 игровых картин из России, Мексики, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Китая, Казахстана, Колумбии, Турции, Индии, Армении, Аргентины, Южной Африки и Бразилии. В конкурсную программу анимационных фильмов включено 30 работ. В межрегиональном конкурсе короткометражных фильмов участвует семь работ из регионов России.

"Золотой ворон" в 2024 году состоится на Чукотке в восьмой раз. В этом году культурное событие будет включать не только мероприятия киносферы, но и других направлений искусства, в программу добавят треки, связанные с культурой, литературой, творчеством, спортом, гастрономическими традициями народов Севера.