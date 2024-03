Женские капризы и мужская находчивость: 65 лет назад вышел фильм «В джазе только девушки»

Картине Билли Уайлдера с участием Мэрилин Монро, Тони Кёртиса и Джека Леммона исполнилось 65 лет. Она вышла на экраны в марте 1959 года и вызвала неоднозначные реакции. Несмотря на то что широкая аудитория преимущественно восторженно приняла ленту, некоторые организации прозвали её слишком вульгарной и нарушающей нормы морали. Позднее фильм «В джазе только девушки» стал классикой комедии.

© RT

Картина «В джазе только девушки» вышла в прокат 65 лет назад. Режиссёром выступил Билли Уайлдер, также написавший сценарий в соавторстве с И.А.Л. Даймондом. Главные роли исполнили Мэрилин Монро, Тони Кёртис и Джек Леммон.

По сюжету двое безработных чикагских музыкантов Джо и Джерри становятся очевидцами бандитской перестрелки. Чтобы не стать следующими жертвами головорезов, они решают бежать из города. Узнав, что женскому джаз-бэнду, направляющемуся во Флориду, не хватает двух инструменталисток, герои переодеваются, называются Джозефиной и Дафной и присоединяются к коллективу. Мужчины стараются изо всех сил, чтобы в дамских нарядах никто не раскрыл их личности, и становятся участниками многочисленных комичных, а порой и опасных ситуаций — ведь бандиты следуют за ними по пятам.

Изначально фильм с рабочим названием «Не сегодня, Джозефина» планировалось снять в цвете, на этом настаивала и Мэрилин Монро. По контракту студии Fox актриса могла сниматься только в цветных картинах. Однако монохром был необходим не только из-за сценария (действие разворачивается в 1920-х), но и потому, что грим Тони Кёртиса и Джека Леммона в цвете был слишком явным.

Моральный кодекс

Работа Уайлдера опережала своё время. Из-за чрезмерной откровенности для того времени фильм подвергли цензуре, тем не менее проект вышел в прокат и завоевал не только любовь зрителей по всему миру, но и был номинирован на «Оскар» в шести категориях и получил награду за лучшую работу художника по костюмам. Также он удостоился трёх «Золотых глобусов» — как лучшая комедия и за главные женскую и мужскую роли в этом жанре (Мэрилин Монро и Джек Леммон).

В советский прокат картина была выпущена дважды. Московская премьера состоялась 25 апреля 1966-го. Зрители увидели версию, где были вырезаны наиболее пикантные сцены, составлявшие почти 25 минут хронометража. За год комедию посмотрели свыше 45 млн человек, что сделало её самой кассовой зарубежной лентой в советском прокате. Повторно фильм был показан в кинотеатрах в 1985 году. В сумме его посмотрели 77,9 млн человек. Советское прокатное название Some like it Hot («Некоторые любят погорячее») — «В Джазе только девушки» — на Западе считается наиболее подходящим.

«У каждого свои недостатки»

На роль гавайской певицы, саксофонистки и гитаристки Душечки Кейн рассматривались Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор и Митци Гейнор. В документальном фильме Portrait of a 60% Perfect Man: Billy Wilder Interview постановщик рассказал, что желал видеть в роли Душечки Мэрилин Монро и очень надеялся, что актриса согласится принять участие в его проекте.

В итоге одна из величайших комедий всех времён стала самой удачной картиной в карьере Монро. Актриса даже изображена в образе своей героини на почтовой марке, посвящённой Уайлдеру. Зрители полюбили грациозную, нежную, утончённую и женственную Душечку в её исполнении. Однако на площадке всё было не так безмятежно.

Актриса капризничала, сдвигала график. Монро боялась сцены, часто пропускала съёмочные дни, появлялась на площадке позже назначенного времени. А когда всё же приходила, забывала реплики, из-за чего между ней и Уайлдером возникали ссоры.

К тому же, чтобы добиться идеального кадра с Монро, требовалось много дублей. Например, для постановки сцены, где её героиня говорит «Это я, Душечка» (It’s me Sugar), потребовалось 47 дублей. После 30-й попытки Уайлдер написал фразу на доске. В другом эпизоде, где Душечка роется в ящиках в поисках бурбона, актриса говорила «виски», «бутылка» или даже «конфета». Тогда режиссёр положил в ящик карточку с правильной репликой. Но Монро забыла, где именно лежит подсказка, и Уайлдер вложил в каждый ящик по карточке. В итоге сцену отсняли с 59 дубля.

Уайлдер бросал ироничные фразы в адрес Монро и сравнивал её мозг с полным дыр швейцарским сыром. Поведение артистки стоило проекту порядка $500 тысяч и двух месяцев задержки. Однако Монро прощались все прихоти из-за органичного и блистательного перевоплощения в кадре. Тем не менее зависимость Монро (тайком выпивала не только героиня, но и сама актриса на площадке), её депрессии и, как выяснилось в процессе съёмок, беременность провоцировали ссоры не только с режиссёром. Под горячую руку Монро попадали и партнёры по фильму — Тони Кёртис и Джек Леммон.

Единственная сцена с участием Монро, отснятая за один дубль, — в которой Душечка ложится в постель Дафны в поезде.

Гламурные Джозефина и Дафна

Сотрудничество Тони Кёртиса и Джека Леммона, сыгравших Джо/Джозефину и Джерри/Дафну, началось на этапе подготовки к фильму, что положительно сказалось на взаимоотношениях их героев.

Чтобы актёры убедительно смотрелись в образах женщин, на площадке им помогал немецкий танцор кабаре. Он учил Кёртиса и Леммона ходить на каблуках. Если Кёртис ещё старался, то Леммон всячески выводил из себя тренера, игнорируя его наставления. Спустя неделю Леммон наотрез отказался от помощи, заявив, что он должен ходить как мужчина, притворяющийся женщиной. Уайлдер, к досаде танцовщика, поддержал актёра и дал ему возможность самому работать над походкой героини.

Кёртису большую часть съёмок приходилось говорить фальцетом. Удерживать несвойственный высокий тембр было тяжело для актёра, поэтому кинематографисты пошли на хитрость и использовали аудиомодуляцию голосов актёра и Пола Фриса.

Помимо Джо и Джозефины Кёртис в фильме сыграл псевдомиллионера Джуниора, который ухаживал за Душечкой. Когда актёр работал над характером персонажа и его голосом, он ориентировался на Кэри Гранта. К слову, режиссёр мечтал сделать совместный проект с Грантом, но заполучить его на тот момент было невозможно. Позже он говорил, что Тони Кёртис подарил ему Гранта.

Источники вдохновения

В фильме присутствуют отсылки к некоторым гангстерским картинам и даже к реальным историям.

Уайлдеру было важно найти убедительную причину для того, чтобы двое мужчин могли притворяться женщинами. Он обратился к истории массового убийства, произошедшего в 1929 году: члены банды мафиози Аль Капоне, переодевшись в полицейских, устроили резню в День святого Валентина, ликвидировав своих противников из другой преступной группировки. Реальные события, как и в фильме, произошли на складе на Кларк-стрит в Чикаго.

Джордж Рафт, исполнивший роль криминального авторитета, был звездой картины «Лицо со шрамом» 1932 года. Там актёр сыграл гангстера Джино Ринальдо, который использует трюк с монеткой. В ленте «В джазе только девушки» монетку подбрасывает молодой преступник (Эдвард Дж. Робинсон — младший). Проходя мимо него, герой Рафта спрашивает, где тот научился такому «дешёвому трюку». Ещё в одном эпизоде бандит пытается ударить своего приспешника грейпфрутом по лицу. Эта сцена отсылает к фильму «Враг общества» 1931 года.

Ещё одной изюминкой «В джазе только девушки» стал персонаж Джо Э. Брауна — Осгуд Филдинг III. Появление актёра на экране каждый раз усиливает комичную составляющую ленты.