Данила Козловский и Ксения Раппопорт пропали из титров фильма «Летучий корабль»

Недавно в Москве прошёл дебютный пока экранизации сказки «Летучий корабль». После просмотра ленты зрители обратили внимание, что из титров пропали упоминания актёров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт.

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Козловский исполнил в фильме сразу несколько ролей, а Раппопорт — сыграла цыганку-гадалку, на которую в финальной версии монтажёры «надели» маску. Пресс-служба картины отказалась комментировать произошедшую ситуацию.

Сюжет расскажет, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

Премьера «Летучего корабля» состоится уже 21 марта.