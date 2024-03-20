Звезда «Постучись в мою дверь» Волков сменил Деревянко в «Простоквашино»

Актер Никита Волков ("Постучись в мою дверь в Москве", "Трудные подростки") озвучил Шарика в мультфильме "Простоквашино". Ранее над этой ролью работал Павел Деревянко.

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"Голос - важнейшая часть образа анимационного персонажа, зачастую герой даже меняется внешне, следуя за харизмой своего актера-озвучанта - это всегда очень, живой и органичный процесс. С приходом Никиты Волкова наш Шарик изменился: он стал более спортивным и брутальным", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская в Telegram-канале студии.

Никита Волков отметил, что характер анимационного героя также оказал на него влияние.

"Шарик - самый азартный персонаж, и мне очень нравится его непосредственность: героя не надо долго уговаривать что-то сделать, он сам кого хочешь уговорит. Поскольку в данный момент жизни я ощущаю нехватку какого-то азарта, этот персонаж мне его дает", - отметил актер.

Серии с новой озвучкой уже доступны в онлайн-кинотеатре Okko.