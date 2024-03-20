В Москве прошла громкая премьера фильма «Летучий корабль»

19 марта, в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера романтической сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» по мотивам одноименного культового советского мультфильма. Картину зрителям представили режиссер, продюсеры, а также съёмочная группа фильма.

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По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

Премьеру посетили Александр Метелкин с семьей, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Анна и Жанна Базаевы, Юлия Пересильд, Анна Пересильд, Сергей Жуков с детьми, Полина Киценко, Александр Олешко, Александр Цыпкин, Павел Ворожцов, Евгений Маргулис, Тимур Родригез и Катя Кабак, Александр Стриженов и Александра Стриженова, Филипп Киркоров, Юлия Барановская с детьми, Кристина Левиева, Владимир Вдовиченко, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Ирина Апексимова, Дарья Мороз, Сергей Комаров, Марк-Малик Мурашкин и многие другие.

В прокат картина выходит 21 марта 2024 года.