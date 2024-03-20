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В Москве прошла громкая премьера фильма «Летучий корабль»

19 марта, в киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера романтической сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» по мотивам одноименного культового советского мультфильма. Картину зрителям представили режиссер, продюсеры, а также съёмочная группа фильма.

В Москве прошла громкая премьера фильма «Летучий корабль»
© Starface.ru

По сюжету, царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

Премьеру посетили Александр Метелкин с семьей, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Анна и Жанна Базаевы, Юлия Пересильд, Анна Пересильд, Сергей Жуков с детьми, Полина Киценко, Александр Олешко, Александр Цыпкин, Павел Ворожцов, Евгений Маргулис, Тимур Родригез и Катя Кабак, Александр Стриженов и Александра Стриженова, Филипп Киркоров, Юлия Барановская с детьми, Кристина Левиева, Владимир Вдовиченко, Елена Лядова, Евгений Цыганов, Ирина Апексимова, Дарья Мороз, Сергей Комаров, Марк-Малик Мурашкин и многие другие.

В прокат картина выходит 21 марта 2024 года.

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Катя Кабак
Александр Метелкин
Александр Цыпкин
Юлия Барановская
Сергей Комаров
Полина Киценко
Павел Ворожцов
Евгений Маргулис
Александр Стриженов
Елена Лядова
Леонид Ярмольник
Ирина Апексимова
Юлия Пересильд
Тимур Родригез
Дарья Мороз
Александр Олешко
Илья Учитель
Евгений Цыганов
Сергей Жуков
Полина Гагарина
Филипп Киркоров