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Андрей Кончаловский: церемония вручения премии «Ника» пройдет в апреле или мае

В апреле или мае 2024 года состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника», заявил президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кончаловский, передает ТАСС.

Кончаловский назвал дату церемонии вручения премии «Ника»
© РИА Новости

По его словам, первый этап голосования за номинантов уже стартовал.

В прошлом году торжественную церемонию вручения кинематографических наград было решено перенести на весну этого года. На ней произойдет вручение премий за 2022 и 2023 годы.

Ранее «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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