Найдены новые киноляпы в советском фильме "Д'Артаньян и три мушкетера"

Советская экранизация книги Александра Дюма о храбром гасконце Д'Артаньяне и незабываемом трио мушкетеров при ближайшем рассмотрении полна небольших несостыковок. Наблюдение за забавными несовпадениями кадров публикует РБК.

Например, в первой серии Арамис (Игорь Старыгин) исполняет романс, и на его голове нет шляпы. В следующем кадре он стоит спиной к камере и обнимает друзей, но на нем уже красуется шляпа с шикарным пером.

Замечены также постоянные метаморфозы с прической Михаила Боярского, а когда люди кардинала приходят в дом галантерейщика Бонасье, Д'Артаньян встречает их наверху в одном сапоге на левой ноге. Через несколько минут, когда герой спускается на первый этаж дома, сапог оказывается уже на правой.

В третьей серии знаменитого фильма гасконец скачет на разных лошадях в одной и той же сцене преследования Миледи. А когда упомянутая героиня обольщает лейтенанта английского флота, на стене ее временного пристанища в доске для метания ножей на стене появляется и исчезает кинжал.