Опубликованы первые кадры из фильма «Битлджус 2»

20 марта журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры из фильма «Битлджус 2». На них изображены главные герои, которых сыграли Дженна Ортега и Майкл Китон.

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Напомним, съёмки ленты стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США. Бёртону пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы. Официально съёмки завершились только в ноябре прошлого года.

Также в актёрский состав вошли Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Уиллем Дефо, Артур Конти, Кэтрин О’Хара и другие. Cюжет картины расскажет о событиях, произошедших после оригинального фильма.

Мировая премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября. Дата выхода в российском прокате не раскрывается.

Первые кадры