Disney+ выпустил два эпизода мультсериала «Люди Икс '97»

На стриминговом сервисе Disney Plus состоялась премьера двух эпизодов «Люди Икс '97».

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Мультсериал является продолжением культового шоу, которое пользовалось популярностью в девяностых годах.

Действие начинается после смерти профессора Чарльза Ксавьера, одного из сильнейших телепатов и основателя команды Люди Икс. Его сподвижники продолжают бороться за права и защиту мутантов, доводя великое дело лидера до конца.

Первый сезон «Люди Икс '97» включает в себя десять захватывающих эпизодов. 20 марта Disney Plus выпустил две серии, а остальные будут выходить еженедельно до 15 мая.