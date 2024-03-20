Трейлер фильма «Чужой» выйдет сегодня? Режиссер сделал намек зрителям

19 марта Федерико Альварес опубликовал на своей странице в соцсети X (экс-Twitter) изображение с намеком на появление новой информации о «Чужой: Ромул».Согласно загадочному твиту режиссера, ожидается, что уже сегодня будет представлен первый трейлер или другой промо-материал к долгожданному фильму.

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На фотографии была видна лишь подпись «Завтра....». Однако, при увеличении яркости пользователи увидели неожиданный сюрприз в образе ксеноморфа.

Исполнительница главной роли, Кейли Спени, в интервью Variety сообщила о том, что события «Чужой: Ромул» разворачиваются между первой и второй частями. Этот проект описывается как «оригинальная самостоятельная картина» и сосредотачивается на группе молодых людей в далеком мире.

Премьера фильма намечена на 16 августа 2024 года.