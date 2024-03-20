Валерия Гай Германика впервые вышла в свет после новостей о разводе

Режиссер Валерия Гай Германика вышла в свет впервые после новостей о разводе с бизнесменом Денисом Молчановым. Она была на премьере фильма «Обоюдное согласие». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Германика была одета в кожаные пиджак и брюки черного цвета. Она заявила журналистам, что не будет давать интервью, и раскрыла причину.

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«Я не умею давать интервью, извините. Не готова рассуждать. Я просто в шоке. У меня же социофобия», - сказала режиссер.

На премьере детективной драмы присутствовала ее 16-летняя дочь Октавия. Также Германика позировала для журналистов с мужчиной по имени Денис.

Показ драмы «Обоюдное согласие» проходил 20 марта в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Валерия Гай Германика является режиссером картины. В фильме снялись певица Диана Арбенина, актрисы Глафира Тарханова и Мария Михалкова-Кончаловская.

Напомним, осенью 2023 года она сообщила о разводе с бизнесменом после 4 лет брака. Режиссер вышла замуж за него в 2019 году. У пары родился сын. Также известно, что Молчанов удочерил двоих дочерей Германики.

На премьере ее фильма «Обоюдное согласие» впервые после отмены концертов появилась певица Диана Арбенина, сыгравшая в картине одну из ролей.