Фильм "Сказки Гофмана" выходит в российский прокат

28 марта на киноэкранах стартует показ волшебной истории для взрослых - фильма "Сказки Гофмана". В переплетениях реальности и фантазии заплутала главная героиня Надежда.

© Кинопоиск

Это картина успела прогреметь на индийском кинофестивале IFFI и стать фильмом, открывшим фестиваль короткометражного и дебютного кино "Короче". Трогательная история о несчастной Наде, которая считает себя дурнушкой и содержит наглого безработного мужа Виталика, отозвался в сердцах зрителя. Актриса Екатерина Вилкова, сыгравшая главную героиню, призналась, что долго не могла представить себя в образе серой мышки.

"Меня заставили! - смеётся она. - Для меня это дебют в роли актрис подобного формата. Помню, что когда я прочла сценарий, сразу набрала агенту и уточнила, точно ли меня хотят попробовать на эту роль. На самом деле у меня с Наденькой очень много общего, несмотря на то, что я переодически хорохорюсь. Хотя когда я просилась в подобные истории, мне всегда говорили, что ты слишком благополучная, слишком красивая. Я очень благодарна Тине Баркалая, что она поверила в меня в этом образе".

Действие фильма происходит в конце 90-х- начале 00-х, когда время стремительно менялось, привнося свои коррективы в привычную жизнь. Например, любимое место работы Нади- старую библиотеку пытаются закрыть. А зарплата так мала, что вечерами приходится работать гардеробщицей в театре. Именно там счастливый случай сводит ее с человеком из мира кино, который позвал ее сниматься. Точнее, не совсем ее, ведь в кадре будут фигурировать только ее изящные руки.

"Этот фильм - современная сказка о том, что все в в твоих руках. Иногда даже в самом прямом смысле этого слова, - считает основатель кинокомпании Pan-Atlantic Studio Екатерина Филиппова. - И том, что принц не решит все твои проблемы, потому что сам порой погружён в ворох собственных. А вырваться из череды унылой рутины можно только собственными усилиями".

Картину ждёт международный прокат, только в Индии она выйдет в 600 кинотеатрах по всей стране. Индийский зритель тепло принял фильм ещё в 2023 году на фестивале. Ведь образ скромной девушки, в которой скрыт огромный потенциал, понятен людям по всему миру.

Для режиссёра Тины Баркалая это дебют в полном метре. Она поселила своих героев именно в 90-е годы, потому что, по её мнению, оно было богато на настоящие чудеса.