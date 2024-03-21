Кассель против Л. Джексона: выходит триллер «След киллера»
11 апреля в российский прокат выходит экшен-триллер «След киллера» (Damaged) о чикагском детективе, который отправляется в Шотландию на поиски серийного убийцы.
Главные роли в фильме исполнили лауреат премии «Оскар» Сэмюэл Л. Джексон («Телохранитель киллера», «Телохранитель жены киллера», сага «Звездные войны», франшиза «Мстители», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво») и обладатель премии «Сезар» Венсан Кассель («Три мушкетера: Миледи», «Черный лебедь», «Мир дикого запада»).
Режиссером фильма выступил Терри МакДонаф. Среди его работ эпизоды в таких сериалах как «Убивая Еву», «Лучше звоните Солу», «Форс-мажоры» и «Во все тяжкие».