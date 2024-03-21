Аарон-Тейлор Джонсон успокоил фанатов по поводу «Крейвена-охотника»

Последние вышедшие фильмы Sony Pictures по комиксам Marvel заставляют фанатов задуматься о том, стоит ли компании вообще продолжать работать с кинокомиксами. Что «Морбиус», что «Мадам Паутина» — оба фильма провалились.

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Фанаты боятся, что та же участь ждёт и «Крейвена-охотника», но их спешит успокоить Аарон-Тейлор Джонсон, сыгравший в ленте главную роль. Он отметил, что вряд ли бы согласился сыграть в картине, если бы она была совсем плохой и не несла за собой какую-то ценность.

Нам всем надоело видеть, как студии выпускают материал, который разбавляет желание пойти в кино. Я бы не подписался на это, если бы чувствовал, что с этим персонажем нечего воплотить в жизнь.

«Крейвен-охотник» расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Вместе с Джонсоном в ленте сыграли Рассел Кроу, Кристофер Эбботт и Ариана Дебос.

Картина выйдет 30 августа 2024 года.