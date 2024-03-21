Марго Робби станет продюсером фильма по The Sims

По информации издания The Hollywood Reporter, Марго Робби будет продюсировать фильм по игре The Sims.

© Кадр из фильма "Барби"

Американский журнал, отслеживающий события киноиндустрии, сообщил, что серия популярных симуляторов жизни получит экранизацию.

В проекте будет участвовать актриса Марго Робби, известная по фильмам «Барби», «Тоня против всех» и «Отряд самоубийц». Она будет выступать через свою кинокомпанию LuckyChap.

Пока неизвестно, сыграет ли сама актриса в этом фильме. За сценарий и режиссуру фильма будет отвечать Кейт Херрон, известная по работе над сериалами «Локи» и «Одни из нас».

Других подробностей об адаптации кино по игре The Sims пока не поступало.