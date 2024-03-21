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Марго Робби станет продюсером фильма по The Sims

По информации издания The Hollywood Reporter, Марго Робби будет продюсировать фильм по игре The Sims.

Марго Робби станет продюсером фильма по The Sims
© Кадр из фильма "Барби"

Американский журнал, отслеживающий события киноиндустрии, сообщил, что серия популярных симуляторов жизни получит экранизацию.

В проекте будет участвовать актриса Марго Робби, известная по фильмам «Барби», «Тоня против всех» и «Отряд самоубийц». Она будет выступать через свою кинокомпанию LuckyChap.

Пока неизвестно, сыграет ли сама актриса в этом фильме. За сценарий и режиссуру фильма будет отвечать Кейт Херрон, известная по работе над сериалами «Локи» и «Одни из нас».

Других подробностей об адаптации кино по игре The Sims пока не поступало.

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