«Летучий корабль» и еще шесть фильмов с впечатляющими кинокостюмами

Сказка — это всегда выход за рамки привычного, и для того, чтобы зритель полностью погрузился в альтернативную вселенную, авторам приходится продумывать ее до малейших деталей. Костюмы героев в этом случае играют одну из первых скрипок.

Авторы киносказок подходят к данному вопросу с особой тщательностью и масштабом, что порой поражает воображение. «Летучий корабль», который сегодня выходит на экраны российских кинотеатров, в этом смысле можно назвать одним из хедлайнеров последних лет. Вместе с творческой группой фильма и специалистами Киностудии им. М. Горького подготовили ТОП-7 картин с самыми удивительными и впечатляющими кинокостюмами.

Для создания поражающего своей выдумкой, остроумием и отсылками к разным эпохам гардероба персонажей была привлечена корифей своего дела Надежда Васильева — в ее арсенале работа над лентами Алексея Балабанова, картиной «Матильда», сериалами «Идиот» «Мастер и Маргарита» и многими другими.

К задаче создать яркий, солнечный и веселый образ сказочного мира она подошла со свойственной мастеру тщательностью. Основой для костюмов был выбран шуйский ситец — он удачно контрастировал с декорациями, выполненными в керамике.

В это сложно поверить, но всего для нарядов персонажей было разработано и создано около трехсот принтов! Такой подход позволил наполнить костюм каждого героя особым смыслом. Так, главная героиня Забава постоянно меняет образ: от царевны до пастушки, но при этом, ее платья всегда украшены вышитыми животными. В то же время возлюбленный Забавы, Иван щеголяет в морской форме с элементами морского животного мира.

С особым остроумием выполнен наряд Царя — это розово-голубые одеяния с белыми лебедями и мантией, на которой можно заметить принт из портретов актера Леонида Ярмольника в короне — именно он исполнил роль сказочного небожителя.

Звание самого главного модника «Летучего корабля» досталось Полю, образ которого воплотил Андрей Бурковский. Так один из костюмов заграничного франта оформлен в спортивном стиле с принтом тигра и леопардовыми ботинками. Комплект получился настолько эффектным, что приобрести похожий втайне мечтал каждый участник съемок.

Впечатляющими получились и массовые сцены «Летучего корабля». Так, в танцевальных номерах можно увидеть сложные костюмы с картинами из русских сказок на юбках и камзолах, а в нарядах «городских» персонажей заметить образы Дымковской и Вятской глиняной игрушки.

Костюмы для фильма «Человек-амфибия» и сегодня поражают яркостью красок и изысканностью: сложно поверить, что картина снята более 60 лет назад. Подводный наряд Ихтиандра был создан из плотной и эластичной ткани, а чешуйки для него вырезались из старой белой кинопленки, покрытой перламутровой краской. Всего же на костюм было нашито 10 тысяч чешуек!

Героине Анастасии Вертинской посчастливилось носить платья а-ля Кристиан Диор — их создали костюмеры, очарованные образами из коллекции в стиле new look, которую знаменитый модельер показал в Москве в 1959 году.

Вообще, художникам пришлось проявить недюженную изобретательность, чтобы персонажи фильма выглядели как иностранцы — на героях можно заметить пробковые шляпы, кружевное белье, мелькающее из-под юбок, серьги, сомбреро, шейные платки, стильную обувь, белые костюмы. Все это вкупе придавало атмосфере ленты латиноамериканский шарм — точно по режиссерской задумке.

Из-за нехватки материалов в послевоенные годы создание костюмов для фильма «Золушка» представляло собой сложную задачу. Члены съемочной группы приносили художнику по костюмам Татьяне Левицкой все, что могли найти у себя дома.

Так, например, легендарная актриса Фаина Раневская подарила платью Золушки обрезки шифона, которые долго хранила — именно из них была сделана юбка героини. Ну а головной убор Феи-крестной — это украшенное кристаллами настенное бра, которое было привезено одной из актрис с пражских съемок фильма «Весна».

Благодаря труду художницы по костюмам Элеоноры Маклаковой образы актрис Тамары Макаровой (мать Петра) и Натальи Бондарчук (царевна Софья) стали по-настоящему богатыми и художественно выразительными.

Спустя всего шесть лет после выхода фильма съемочная группа советско-американского мини-сериала «Петр Великий», роли в котором исполнили легендарные Омар Шариф, Лоуренс Оливье, Максимилиан Шелл использовала костюмы из «Юности Петра» для образа царевны Софьи.

Именно в них играла знаменитая Ванесса Редгрейв. Сериал получил признание на премии «Золотой глобус», а сама Элеонора Маклакова была награждена не только премией «Эмми» американской академии телевизионных искусств и наук, но и Главным призом дизайнеров Калифорнии. Сегодня эти костюмы можно посмотреть в музее киностудии им. М. Горького на выставке «За кадром: Есть что посмотреть».

Эскизы художника Евгения Галея и воплощение костюмов на экране превратили каждый образ в настоящее произведение искусства. Так, Инна Чурикова, сыгравшая Марфушеньку, носит запоминающийся костюм из бирюзового сукна с деревянными пуговицами и мехом. Полушубок героини оторочен мехом с подкладкой из целых лисьих хвостов.

Такое серьезное утепление, впрочем, было необходимо не только для декоративного эффекта, но и для тепла: все зимние сцены сказки снимались на Кольском полуострове в Мурманской области.

Познакомиться с этими нарядами также можно в музее киностудии им. М. Горького в рамках экскурсии «От Варвары-красы до Штирлица: история кинокостюма».

Костюмы для фильма были созданы по всем канонам Чарльза Уорта, английского модельера XIX–XX веков, который стоял у истоков высокой моды. Платья главной героини Ларисы Огудаловой выполнены в голубом цвете, чтобы подчеркнуть нежность образа девушки.

А наряд ко дню рождения героини был сшит точно по моде 1880-х годов — это сложное платье с множеством рюшей, тесьмой по линии груди, отделкой из бабочек и контрастным шлейфом.

Работая над этим фильмом художник Арсений Клопотовский при создании костюмов церемониймейстеров вдохновлялся эпохой рококо. Особое внимание при этом уделялось цвету: яркие оттенки зеленого, розового, фиолетового, желтого должны были показать зрителю, что герои не воспринимают себя как серьезных взрослых людей, а желают ощущать себя мальчиками.

Костюм актера Георгия Милляра в фильме украшен росписью по ткани, которую делали с помощью приёма «фунтик»: в кулёк заливалась краска, затем уголок отрезался и можно было рисовать на ткани, имитируя таким образом вышивку гладью. Ну, а король Йагупоп 77 с его мантией, украшенной изображениями попугаев и отороченной мехом кролика, демонстрировал по замыслу художника, величие и уникальность королевского владыки в мире кривых зеркал.