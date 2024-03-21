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«Летучий корабль» и еще шесть фильмов с впечатляющими кинокостюмами

Сказка — это всегда выход за рамки привычного, и для того, чтобы зритель полностью погрузился в альтернативную вселенную, авторам приходится продумывать ее до малейших деталей. Костюмы героев в этом случае играют одну из первых скрипок.

Авторы киносказок подходят к данному вопросу с особой тщательностью и масштабом, что порой поражает воображение. «Летучий корабль», который сегодня выходит на экраны российских кинотеатров, в этом смысле можно назвать одним из хедлайнеров последних лет. Вместе с творческой группой фильма и специалистами Киностудии им. М. Горького подготовили ТОП-7 картин с самыми удивительными и впечатляющими кинокостюмами.

«Летучий корабль» (2024 г., реж. Илья Учитель)

Для создания поражающего своей выдумкой, остроумием и отсылками к разным эпохам гардероба персонажей была привлечена корифей своего дела Надежда Васильева — в ее арсенале работа над лентами Алексея Балабанова, картиной «Матильда», сериалами «Идиот» «Мастер и Маргарита» и многими другими.

К задаче создать яркий, солнечный и веселый образ сказочного мира она подошла со свойственной мастеру тщательностью. Основой для костюмов был выбран шуйский ситец — он удачно контрастировал с декорациями, выполненными в керамике.

В это сложно поверить, но всего для нарядов персонажей было разработано и создано около трехсот принтов! Такой подход позволил наполнить костюм каждого героя особым смыслом. Так, главная героиня Забава постоянно меняет образ: от царевны до пастушки, но при этом, ее платья всегда украшены вышитыми животными. В то же время возлюбленный Забавы, Иван щеголяет в морской форме с элементами морского животного мира.

С особым остроумием выполнен наряд Царя — это розово-голубые одеяния с белыми лебедями и мантией, на которой можно заметить принт из портретов актера Леонида Ярмольника в короне — именно он исполнил роль сказочного небожителя.

Звание самого главного модника «Летучего корабля» досталось Полю, образ которого воплотил Андрей Бурковский. Так один из костюмов заграничного франта оформлен в спортивном стиле с принтом тигра и леопардовыми ботинками. Комплект получился настолько эффектным, что приобрести похожий втайне мечтал каждый участник съемок.

Впечатляющими получились и массовые сцены «Летучего корабля». Так, в танцевальных номерах можно увидеть сложные костюмы с картинами из русских сказок на юбках и камзолах, а в нарядах «городских» персонажей заметить образы Дымковской и Вятской глиняной игрушки.

«Человек-амфибия» (1961, реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский)

Костюмы для фильма «Человек-амфибия» и сегодня поражают яркостью красок и изысканностью: сложно поверить, что картина снята более 60 лет назад. Подводный наряд Ихтиандра был создан из плотной и эластичной ткани, а чешуйки для него вырезались из старой белой кинопленки, покрытой перламутровой краской. Всего же на костюм было нашито 10 тысяч чешуек!

Героине Анастасии Вертинской посчастливилось носить платья а-ля Кристиан Диор — их создали костюмеры, очарованные образами из коллекции в стиле new look, которую знаменитый модельер показал в Москве в 1959 году.

Вообще, художникам пришлось проявить недюженную изобретательность, чтобы персонажи фильма выглядели как иностранцы — на героях можно заметить пробковые шляпы, кружевное белье, мелькающее из-под юбок, серьги, сомбреро, шейные платки, стильную обувь, белые костюмы. Все это вкупе придавало атмосфере ленты латиноамериканский шарм — точно по режиссерской задумке.

«Золушка» (1947 г., реж. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро)

Из-за нехватки материалов в послевоенные годы создание костюмов для фильма «Золушка» представляло собой сложную задачу. Члены съемочной группы приносили художнику по костюмам Татьяне Левицкой все, что могли найти у себя дома.

Так, например, легендарная актриса Фаина Раневская подарила платью Золушки обрезки шифона, которые долго хранила — именно из них была сделана юбка героини. Ну а головной убор Феи-крестной — это украшенное кристаллами настенное бра, которое было привезено одной из актрис с пражских съемок фильма «Весна».

«Юность Петра» (1980 г., реж. Сергей Герасимов)

Благодаря труду художницы по костюмам Элеоноры Маклаковой образы актрис Тамары Макаровой (мать Петра) и Натальи Бондарчук (царевна Софья) стали по-настоящему богатыми и художественно выразительными.

Спустя всего шесть лет после выхода фильма съемочная группа советско-американского мини-сериала «Петр Великий», роли в котором исполнили легендарные Омар Шариф, Лоуренс Оливье, Максимилиан Шелл использовала костюмы из «Юности Петра» для образа царевны Софьи.

Именно в них играла знаменитая Ванесса Редгрейв. Сериал получил признание на премии «Золотой глобус», а сама Элеонора Маклакова была награждена не только премией «Эмми» американской академии телевизионных искусств и наук, но и Главным призом дизайнеров Калифорнии. Сегодня эти костюмы можно посмотреть в музее киностудии им. М. Горького на выставке «За кадром: Есть что посмотреть».

«Морозко» (1964, реж. Александр Роу)

Эскизы художника Евгения Галея и воплощение костюмов на экране превратили каждый образ в настоящее произведение искусства. Так, Инна Чурикова, сыгравшая Марфушеньку, носит запоминающийся костюм из бирюзового сукна с деревянными пуговицами и мехом. Полушубок героини оторочен мехом с подкладкой из целых лисьих хвостов.

Такое серьезное утепление, впрочем, было необходимо не только для декоративного эффекта, но и для тепла: все зимние сцены сказки снимались на Кольском полуострове в Мурманской области.

Познакомиться с этими нарядами также можно в музее киностудии им. М. Горького в рамках экскурсии «От Варвары-красы до Штирлица: история кинокостюма».

«Жестокий романс» (1984 г., реж. Эльдар Рязанов)

Костюмы для фильма были созданы по всем канонам Чарльза Уорта, английского модельера XIX–XX веков, который стоял у истоков высокой моды. Платья главной героини Ларисы Огудаловой выполнены в голубом цвете, чтобы подчеркнуть нежность образа девушки.

А наряд ко дню рождения героини был сшит точно по моде 1880-х годов — это сложное платье с множеством рюшей, тесьмой по линии груди, отделкой из бабочек и контрастным шлейфом.

«Королевство кривых зеркал» (1963 г., реж. Александр Роу)

Работая над этим фильмом художник Арсений Клопотовский при создании костюмов церемониймейстеров вдохновлялся эпохой рококо. Особое внимание при этом уделялось цвету: яркие оттенки зеленого, розового, фиолетового, желтого должны были показать зрителю, что герои не воспринимают себя как серьезных взрослых людей, а желают ощущать себя мальчиками.

Костюм актера Георгия Милляра в фильме украшен росписью по ткани, которую делали с помощью приёма «фунтик»: в кулёк заливалась краска, затем уголок отрезался и можно было рисовать на ткани, имитируя таким образом вышивку гладью. Ну, а король Йагупоп 77 с его мантией, украшенной изображениями попугаев и отороченной мехом кролика, демонстрировал по замыслу художника, величие и уникальность королевского владыки в мире кривых зеркал.

Фильмы и сериалы
Видео
Летучий корабль
Морозко
Королевство кривых зеркал
Человек-амфибия
Жестокий романс
Золушка
Матильда
Надежда Васильева
Максимилиан Шелл
Георгий Милляр
Михаил Шапиро
Владимир Чеботарев
Надежда Кошеверова
Анастасия Вертинская
Ванесса Редгрейв
Геннадий Казанский
Омар Шариф
Леонид Ярмольник
Тамара Макарова
Сергей Герасимов
Наталья Бондарчук
Андрей Бурковский
Илья Учитель
Лоуренс Оливье
Кристиан Диор
Александр Роу
Алексей Балабанов
Инна Чурикова
Фаина Раневская
Эльдар Рязанов
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