Трейлер сериала «Аколит» по «Звездным войнам» утопили в дизлайках

Пару дней назад вышел трейлер сериала «Звёздные войны: Аколит». Ролик на YouTube за это время набрал 7,2 млн просмотров, но, похоже, не сильно впечатлил аудиторию.

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У трейлера 145 тыс. лайков при 220 тыс. дизлайков. Разница значительная. Притом в комментариях не наблюдается какого-то негатива.

Действие «Аколита» развернётся в последние дни расцвета Республики в «галактике мрачных тайн и растущей силы тёмной стороны» — примерно за 100 лет до событий первого эпизода «Звёздных войн».

«Аколит» станет новым сериальным проектом по вселенной «Звёздных войн» для Disney. В первый сезон войдут восемь эпизодов. Премьера шоу состоится 4 июня — в этот день выйдут сразу два эпизода.

Трейлер шоу

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.