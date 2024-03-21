Актер Яков Шамшин из Волгограда снялся в новом сериале «Казачок»

С 1 апреля федеральный телеканал запускает сериал «Казачок», одну из ролей в нем исполнил наш земляк Яков Шамшин. По сюжету подросток из наших дней попадает в 17-й век, в настоящую казачью станицу, где его ждут разные испытания. Яков Шамшин в сериале играет роль казака из ополчения князя Дмитрия Пожарского.

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Персонаж Якова Шамшина – казак, готовый умереть за свои убеждения, за Родину. В сериале он попадает в плен к польским интервентам, но не сдается. Спасенные им юные герои помогают ему, после чего они все вместе отправляются к князю Пожарскому, чтобы пролить свет на планы коварных польских захватчиков.

Яков Шашмин родился в Волгограде в 1985 году, учился в гимназии № 9 Кировского района. После окончания школы поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

В фильмографии Шамшина более 120 картин и сериалов, в их числе такие хиты проката, как «Майор Гром: Чумной доктор», «1941. Крылья над Берлином», «Большой дом».