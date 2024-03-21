«Джентльмены» и «Аватар» стали самыми популярными сериалами Netflix в России за год

Как сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на внутренние данные Индекса Pro, недавние сериалы Netflix демонстрируют высокий спрос среди жителей России. Речь идёт о «Джентльменах» (вышел 7 марта) и экранизации «Аватар: Легенда об Аанге» (вышел 22 февраля).

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Так, криминальный проект Гая Ричи занял шестую строчку рейтинга самым популярных сериалов в России на неделе с 11 по 17 марта, набрав 99 баллов. Шоу имеет все шансы стать самым популярным сериалом Netflix в стране за последний год. Что касается «Аватара», то новая адаптация заняла седьмое место в том же рейтинге в конце февраля, набрав 119 баллов.

В последний раз сериал от Netflix входил в топ популярности в России в феврале 2023 года. Тогда жители страны массово смотрели «Уэнсдэй» от создателей «Тайн Смолвиля» с Дженной Ортегой в главной роли.