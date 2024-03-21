По легендарной игре The Sims снимут фильм: что уже известно

Подробностей о сюжете и актёрском составе картины пока нет, но известно, что спродюсирует кино компания голливудской актрисы Марго Робби LuckyChap. Режиссёром картины выступит автор первого сезона «Локи» Кейт Херрон, а над сценарием будет работать Бриони Редман. Последняя участвовала в создании одного из эпизодов сериала «Доктор Кто».

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В работе над проектом также примет участие разработчик Electronic Arts, создавший The Sims.

Чем известна игра The Sims

Cерии игр The Sims в этом году исполнилось 23 года. Это одна из самых долгоживущих игровых франшиз, созданных не в Японии. И неудивительно: концепция игры хоть и проста, но крайне притягательна. Да так, что люди днями не могут от неё оторваться.

Охарактеризовать The Sims можно двумя словами — симулятор жизни. Игрок буквально создаёт людей (симов), выбирает им внешность с характером и отправляет… жить. Под его управлением они рождаются, учатся, работают, влюбляются, занимаются сексом, заводят детей, старятся и умирают. А ещё можно создать симам уютный домик, обставив его по своему вкусу и поставив во дворе бассейн. Вдобавок в игре есть вампиры, инопланетяне и настоящая Смерть с косой.

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