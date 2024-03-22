Завершены съемки детектива «Любопытная Варвара» со звездой «Кибердеревни»

Детский детектив "Любопытная Варвара" режиссера Юрия Коробейникова и шоураннера Карена Оганесяна выйдет осенью в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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Сериал снят по мотивам книг Георгия Ланского о приключениях девочки-сыщика Варвары и её друзей. В главной роли - Полина Айнутдинова, звезда новых "Папиных дочек", а её напарника сыграл Сергей Федоров, известный по сериалу "Кибердеревня".

Всего в сериале будет восемь серий, по сюжету которых десятилетняя Варвара Смородина вместе с новым другом Васей расследует различные таинственные преступления - одно такое дело раскрывается в двух сериях.

По словам шоураннера Карена Оганесяна, проект "должен нравиться и родителям, содержать важные смыслы, которые могут пригодиться в воспитании детей".

Авторы внимательно подошли к созданию мира "Любопытной Варвары" - одновременно фантастического и похожего на настоящий: проводился масштабный кастинг среди детей-актеров со всей страны. А деревня, которая подошла под образ ностальгического места из детства, после долгих поисков нашлась в Абхазии.

В сериале также снялись Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк, Анастасия Тодореску, Михаил Мяло, Владимир Левченко, Максим Карушев, Дмитрий Калихов, Ульяна Куликова.