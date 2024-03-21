Три мини-сериала, которые можно посмотреть за один вечер

В последнее время все большую популярность обретают именно мини-сериалы — многим зрителям просто не хочется погружаться в историю на 8-10 сезонов, наоборот, люди ищут такие сериалы, которые могут увлечь с первых минут просмотра, но не растягиваться на 30 эпизодов. Популярный блогер Софа Соло составила свою подборку из трех мини-сериалов, которые скрасят любой вечер!

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Чернобыль

Пять серий потрясающего сериала от HBO, который посвящен одной из самых страшных техногенных катастроф в истории — аварии на Чернобыльской АЭС. Это удивительной красоты картинка, захватывающий сюжет и великолепный актерский каст, поэтому оторваться от просмотра просто невозможно. Мы становимся наблюдателями судеб людей, которые разрушились за считанные часы, сопереживаем им и содрогаемся, когда всопминаем, что все это было на самом деле. Особым достоинством сериала‑триумфатора «Эмми‑2019» стало то, что авторы не фокусировались на самой катастрофе, а показали, как ситуацию видели самые разные люди: чиновники, работники станции и простые советские граждане. Однозначно советую к просмотру!

Мейр из Исттауна

В небольшом городке в ручье обнаруживают труп девушки. Дело явно не так просто расследовать, как кажется на первый взгляд. Все в городе друг друга знают и, естественно, начинают строить разные теории. Детективы Мейр и Колин начинают расследование убийства. Неудивительно, что постепенно мы узнаем все больше пороков местных жителей. Мини-сериал заслуженно хвалили за закрученный сюжет и актерскую игру. Конечно, стоит отметить главную жемчужину этого сериала — Кейт Уинслет. Она, кстати, получила «Эмми» как лучшая актриса драматического сериала. В общем, если вы любите детективы, мрачную атмосферу и дух расследований, то это настоящая находка!

Изобретая Анну

Еще один мини-сериал, который поверг меня одновременно в шок и дичайший восторг. Главная героиня, Анна Сорокина — настоящий мастер по созданию репутации из ничего. Переехав в Нью-Йорк и поменяв фамилию на Делви, она убеждает высшее общество в том, что является богатой немецкой наследницей. Анна фактически живет за чужой счет и ведет роскошную жизнь, но любая сказка имеет свойство заканчиваться. Сериал основан на реальных событиях. Сама Анна Сорокина-Делви принимала участие в создании проекта прямо из тюрьмы! Советую посмотреть этот сериал, чтобы разобраться в неоднозначной девушке, которая смогла обвести вокруг пальца манхэттенскую элиту!