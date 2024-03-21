Культовый мультсериал о «Людях Икс» вернули. Он так же хорош, как и 27 лет назад

В 90-е выходило так много крутых мультсериалов, что на просмотр всего не хватало времени. Поэтому одни фанатели по «Мышам-рокерам с Марса», другие — по «Пинки и Брейну». Хотя некоторые произведения считались обязательными: если не следишь за ними, не сможешь поддержать разговор во дворе.

© Чемпионат.com

«Люди Икс» как раз входили в мастхэв-список. Мультсериал роскошно выглядел, удивлял опасными врагами вроде Стражей и заставлял переживать о любовном треугольнике вокруг Джин Грей сильнее, чем о полученной двойке. Чего уж говорить о заставке и музыке, которые невозможно забыть!

Шоу закончилось в 1997 году и, трудно поверить, вернулось с продолжением 27 лет спустя. 20 марта на Disney+ вышли первые два эпизода «Людей Икс 97».

«Люди Икс 97»: информация о мультфильме

Название: «Люди Икс 97» (X-Men '97)

Режиссёры: Джейк Касторена, Чейз Конли

Актёры: Дженнифер Хейл, Рэй Чейз, Ленор Занн, Кэл Додд и другие

Дата выхода: 20 марта 2024 года

Жанр: мультфильм, фантастика, боевик

Страна: США, Южная Корея

«Люди Икс 97»: где смотреть?

Мультсериал показывают на Disney+. 20 марта вышли первые два эпизода, далее — по одному в неделю. Финал сезона намечен на 15 мая. Официальных русских озвучки и перевода нет.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Так же круто, как и в детстве

В «Людей Икс 97» трудно не влюбиться. Чего стоит умелый читерский приём: мультсериал открывает та самая заставка с той самой музыкой. Для полного погружения в эпоху не хватает разве что почившего Володарского и его фразы «Радиоактивные люди». Уже этого достаточно, чтобы почувствовать себя ребёнком и радостно хлопать в ладоши.

Видео доступно на YouTube-канале The Wizard. Права на видео принадлежат Marvel.

Подобной ностальгией пропитан весь мультсериал. Герои выглядят так же, как и в 90-е, Росомаха по-прежнему влюблён в Джин Грей, Гамбит всё ещё искрометно шутит. Ещё и сюжет продолжает арку 1997 года: доктор Ксавье больше не с нами, мутанты чувствуют себя потерянными, а люди после мятежей боятся их способностей.

Преданные фанаты «Людей Икс» будут в восторге, но обычные зрители останутся в недоумении. Чтобы вспомнить, что вообще происходит, нужно как минимум посмотреть видео с пересказом сюжета. Но когда погрузитесь в атмосферу мультсериала, дороги назад уже не будет.

Первые эпизоды фантастически насыщенные, время на раскачку никто не тратит. Вы увидите схватку с недобитыми Стражами, будете переживать за беременную Джин Грей, посмеётесь над выходками Гамбита, схватитесь за сердце, когда важный персонаж потеряет силы, и восхититесь Магнето, который пытается следовать принципам Ксавье. Это лишь часть важных событий, уместившихся в скромный хронометраж.

При этом авторы мультфильма сохранили идеальный баланс. В каждой серии есть экшен, драма, шутки, неожиданные повороты и всё остальное, что делало «Людей Икс» шедевром. Неудивительно, что продолжение так захватывает.

К рисовке и гонениям мутантов есть вопросы

В целом мультсериал прекрасно выглядит. Художники сохранили фирменный стиль, передали нужную атмосферу и вообще угодили фанатам. Вот только местами им не хватило то ли бюджета, то ли времени. Взять хотя бы танец Джубили в первом эпизоде: сначала он плавный, потом в глаза бросается нехватка кадров — это делает картинку слегка дёрганой. К счастью, таких моментов мало и впечатлений они портят.

Другой минус — арка о гонениях мутантов. «Люди Икс» изначально рассказывали об изгоях, которые бьются за право быть собой и вечно остаются непонятыми. Даже великий и ужасный Магнето злодействовал лишь потому, что устал от человеческой тирании.

Увы, мы уже видели этот сюжет в мультсериале, классических фильмах с Хью Джекманом и перезапуске с Макэвоем и Фассбендером. Фанаты назубок выучили идеи толерантности, поэтому снова смотреть на людей-угнетателей утомительно. Впрочем, во втором эпизоде мутанты вроде бы закрывают этот вопрос и берутся за более интересную проблему.

«Люди Икс 97»: стоит ли смотреть?

Да! Мультсериал понравится даже новым зрителем, а фанаты, заставшие «Людей Икс» в 90-х, вообще будут в восторге.

Оценка «Людей Икс 97» — 8 из 10

Понравилось

Сюжет очень насыщенный

Продолжение вызывает чувство ностальгии

Визуал в целом отличный.

Не понравилось