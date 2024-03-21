Вышли два трейлера второго сезона «‎Дома Дракона»

HBO Max опубликовал только что два трейлера второго сезона "Дома Дракона" (18+) - "черный" и "зеленый" (то есть каждый посвящён одной из враждующих сторон).

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ДД - это "независимый" приквел "Игры престолов", его события происходят почти за два века до событий, описанных в базовом шоу.

В основе - часть книги Джорджа Мартина "Пламя и кровь". По центру - высокого полета интриги внутри Дома Таргариенов.

Первый сезон вышел в самом конце лета 2022-го и был встречал весьма благосклонно. На его счету - тринадцать наград, включая "Эмми", и 68 номинаций.

Премьера второго - 16 июня.

Весь каст-костяк вернулся к своим образам - Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест, Фабьен Фрэнкел.

Сериал уже продлен на третий.