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Вышел новый трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер боевика «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем.

Вышел новый трейлер «Манкимэна» со звездой «Миллионера из трущоб»
© Кадр из трейлера

В ролике авторы показали большое количество динамичных сцен и детальнее раскрыли мотив мести протагониста.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Согласно сюжету, в детстве главного героя его маму убивают преступники. Целью всей жизни протагониста становится месть: для этого он долго тренируется, становится бойцом смешанных единоборств и внедряется в криминальный мир, где и находит своих давних врагов.

Также в актёрский состав вошли Шарлто Копли, Собхита Дхулипала, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Брахим Чаб, Адити Калкунте и другие. Кресло режиссёра занял сам Дев Патель.

Премьера «Манкимэна» в кинотеатрах России состоится 11 апреля.

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