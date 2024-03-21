Премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» состоится на Каннском кинофестивале

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что премьера фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» состоится 15 мая в рамках Каннского кинофестиваля. Выход ленты в мировом прокате состоится на полторы недели позже – 24 мая.

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Оригинальную ленту «Безумный Макс: Дорога ярости» в своё время также впервые показали на Каннском кинофестивале. Картина с Томом Харди в главной роли увидела свет в 2015 году.

В центре сюжета спин-оффа оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, роль которой в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой, звезда «Хода королевы» и недавней «Дюны 2».

Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Безумного Макса и его культовое продолжение — «Дорогу ярости».