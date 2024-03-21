Кустурица приступит к съемкам своего первого фильма на русском языке до конца года

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что до конца года начнет съемки своего фильма "Преступление без наказания", в котором соединит сюжеты романов Федора Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание". Об этом журналистам сообщил сам режиссер перед матчем между сборными России и Сербии, который проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

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"Думаю, что в апреле будет закончен сценарий, а потом, в сентябре, начнем подготовку и до конца года начнем снимать фильм", - сказал он перед матчем, уточнив, что съемки фильма будут проходить до осени 2025 года.

Режиссер рассказал, что вырос на русской литературе. В частности, он с детства читал произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Николая Гоголя и Ивана Бунина. "Мне мама сказала, что надо, и я читал много русских писателей. Тех, которые сейчас запрещены на Западе", - добавил он.

Осенью 2023 года Кустурица сообщил, что первым фильмом, который он снимет на русском языке, станет современная адаптация романа Достоевского "Преступление и наказание". После него режиссер приступит к экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр".

Другие фильмы

По словам Кустурицы, третьим фильмом на русском языке после "Преступления без наказания" и "Лавра" станет экранизация произведений Гоголя. При этом он отметил, что пока не решил, какое произведение будет экранизировать.

"Будут ли это "Мертвые души" или "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" - не знаю", - сказал он.

Говоря об экранизации произведений русской классической литературы и, в частности, успехе нового фильма по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", Кустурица назвал это произведение одним из лучших в мире.

"Но если бы я работал над этой историей, фокус был бы на истории Понтия Пилата. <…> Я думаю, что Иисус Христос - первый мировой революционер", - сказал режиссер.

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших мировых фестивалей, включая две "Золотые пальмовые ветви".

О матче

Встреча между сборными России и Сербии началась в 20:00 мск. Эта игра станет для россиян первой против европейского соперника с момента отстранения от международных турниров. Матч проходит при информационной поддержке "Русской медиагруппы".