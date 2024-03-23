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Актер Сергей Гармаш анонсировал съемки двух частей "Чебурашки" летом 2024 года

Актер Сергей Гармаш, исполнивший главную роль в фильме «Чебурашка», рассказал, когда начнется работа над сиквелом и третьей частью семейного фильма. Об этом пишет ТАСС.

Сергей Гармаш рассказал, когда начнутся съемки второй и третьей части «Чебурашки»
© Газета.Ru
«Съемки фильма «Чебурашка-2» сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки фильмов «Чебурашка-2» и «Чебурашка-3», подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — заверил Гармаш.

В декабре 2023 года стало известно, что вторую часть «Чебурашки» выпустят 31 декабря 2025 года. Режиссер ленты — Дмитрий Дьяченко.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Лента обогнала по сборам предыдущего рекордсмена — картину «Холоп» Клима Шипенко 2019 года, которая собрала в прокате 3,082 млрд рублей.

Семейная комедия, рассчитанная на зрителей старше шести лет, рассказывает о приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Он попадает туда из далекой апельсиновой страны. В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

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