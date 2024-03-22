Вышел ремейк «Дома у дороги» с Макгрегором: чем он лучше оригинала

В сети вышел «Дом у дороги» — ремейк культового боевика восьмидесятых, в котором одну из самых коронных своих ролей сыграл Патрик Суэйзи. В новом фильме, который поставил режиссер «Мистера и миссис Смит» Даг Лайман, солируют уже Джейк Джилленхол и скандальный боец Конор Макгрегор.

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О том, удалось ли Лайману переложить на современный язык магию оригинала, рассказывает «Лента.ру».

Дата выхода: 21 марта

Страна: США

Продолжительность: 2 ч 1 мин

Режиссер: Даг Лайман

В ролях: Джейк Джилленхол, Даниэла Мелшиор, Конор Макгрегор

Бывший боец смешанных единоборств Элвуд Далтон (Джейк Джилленхол) зарабатывает участием в подпольных боях. Иногда ему даже не приходится драться: он заявляется, сбрасывает капюшон, одной улыбкой обращает противника в бегство и забирает деньги. На одном из таких выступлений к Далтону обращается Фрэнки (Джессика Уильямс), которой по наследству достался бар «Дом у дороги» на одном из островов архипелага Флорида-Кис. Проблема в том, что вышибалы не справляются с наплывом хулиганов, нужен лучший. Далтон сперва отказывается, но, хорошо подумав и даже предприняв попытку суицида, соглашается и прибывает на солнечное побережье. Здесь его ждут серьезные проблемы, потому что нападениями на «Дом у дороги» руководит местный мафиози Бен Брандт (Билли Магнуссен), которому необходимо выслужиться перед отбывающим чалиться отцом. Пока Далтон пытается разобраться в мотивациях противника, на острова по приглашению Брандта-старшего прибывает татуированный берсерк Нокс (Конор Макгрегор), которому поручено окончательно решить проблему «Дома у дороги».

19 мая оригинальному «Дому у дороги» режиссера Роуди Херрингтона исполняется 25 лет. В 1989-м фильм вышел на экраны, собрал четыре номинации на «Золотую малину» и стал хитом, четырежды окупившим 15-миллионный бюджет. Критики, разумеется, в адрес фильма ограничились раздраженным бубнежом. Великий Роджер Иберт писал в The Chicago Sun-Times, что это что-то среднее между «плохо» и «так плохо, что уже хорошо». Лучше, пожалуй, и не скажешь. Впервые знакомиться с картиной Херрингтона сегодня стоит только в исследовательских целях. «Дом у дороги» — это своеобразная квинтэссенция безвкусного и неотразимого кино восьмидесятых.

Много легкодоступных полуобнаженных женщин, мужчины с дурацкими прическами и в джинсах с высокой талией, коммерческий блюз на саундтреке. Это готовый лукбук эпохи и важный карьерный шаг для Патрика Суэйзи, который в «Доме у дороги» показал, что годится не только для «Грязных танцев». В фильме Херрингтона актер создал образ интеллигентного героя боевика. Его Далтон подчеркнуто вежлив, пластичен, загадочен и увлекается восточной философией. Эзотерический туман, время от время заполнявший если не кадр, то многозначительные диалоги, помог картине обрести культовый статус.

В 2014-м, после смерти Эрика Гарнера, полиция Нью-Йорка включила в курс повышения вежливости для полицейских сцену из «Дома у дороги», в которой Далтон учит младших вышибал из бара «Две двойки», как себя вести

Работа над ремейком началась на год раньше — в 2013-м к проекту был прикреплен постановщик «Форсажа» Роб Коэн. Через два года он выбыл, но зато на главную роль в духе времени утвердили рестлершу Ронду Роузи. Потом за новый «Дом у дороги» в качестве режиссера и сценариста взялся Ник Кассаветес, после ухода которого проект на несколько лет заморозили. С мертвой точки он сдвинулся в 2021-м. Режиссером стал Даг Лайман, а главную роль доверили Джейку Джилленхолу, который по такому случаю восстановил боевую форму из фильма Антуана Фукуа «Левша». Сценарий написали Чак Мондри и Энтони Багароцци, ассистировавший Шейну Блэку на «Славных парнях».

Постановщик «Мистера и миссис Смит» и «Грани будущего» Лайман здесь получил идеальный для себя материал. Исходник по своей родословной восходил к вестерну — здесь и схематичный сюжет, и загадочный герой без прошлого, который встает на защиту угнетенных. Фактически это была пустая форма, которую мастер постмодернистского экшна Лайман мог крутить, как угодно. Фильм начинается с комической сцены при участии рэпера Пост Мэлоуна, а продолжается шуточками про название бара и, собственно, вестерны. Далтону в исполнении Джилленхола вслух указывают на жанр его экранного существования — эта реплика задает фильму нужный легкомысленный тон. Отсылок здесь вообще хватает: кажется, что в финале доходит даже до «Запрещенного приема» Зака Снайдера. Вполне вероятно, что многие аллюзии являются результатом работы подсознания вошедших в раж сценаристов, которые правильно поняли, что на таком материале грех не развлечься на полную.

Лайман точно уловил, насколько современный киномейнстрим, отравленный комиксной эстетикой, близок расцвеченному неоном пластику восьмидесятых. Разница в том, что на смену героям-моделям пришел цифровой гиперреализм

Поэтому в новом «Доме у дороги» до безопасного предела взвинчен градус почти мультипликационной жестокости и драйва. Сцены драк сняты почти как в азиатском кино: много съемок от первого лица, стремительная хореография изобретательна и почти всегда придумана с долей юмора. За смешное в фильме отвечает прежде всего ирландский миксфайтер Конор Макгрегор: «Дом у дороги» — это его дебют в большом кино.

Конор выжал из этого шанса все возможное и даже больше. Он сразу входит в кадр голым, а дальше следует каскад боевых эпизодов с участием кокосовых орехов и клюшки для гольфа. Главной проблемой для Лаймана было сделать максимально достоверным столкновение актера-дебютанта с героем Джилленхола. Джейк, конечно, изрядно раскачался для этой работы, однако для победы над экс-чемпионом UFC этого все-таки недостаточно. В итоге задача решена не без изящества. Более того, именно появление Макгрегора в середине фильма придает действию новое ускорение, а финальная схватка действительно смотрится пиковым событием. Вполне вероятно, что ничего лучше в боевиках в нынешнем году уже не будет.

При этом адреналин и напряжение, которые транслирует «Дом у дороги», — во многом заслуга Джилленхола. Прекрасный драматический актер, он с явным удовольствием берется за роли в низких жанрах, добавляя им глубины и опасности. Зарубежная критика сравнивает работу Джилленхола с ролями Джейсона Стэйтема, но это все-таки некоторое преувеличение. Стэйтем в высших эмоциональных точках транслирует холодную рассудочную жестокость, в то время как Джилленхол предпочитает вспышки чистого безумия. Для пары таких фейерверков нашлось место и в «Доме у дороги». Благодаря Джейку у Далтона появился объем и даже что-то вроде предыстории. Кроме того, финал картины указывает на возможность продолжения. И вполне возможно, приключения интеллигентного миксфайтера — это как раз та франшиза, которой остро не хватает современному кино.

Фильм «Дом у дороги» (Road House) вышел на Amazon Prime Video