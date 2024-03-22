Дочь Пескова и Навки сыграла в кино

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки Надежда снялась в кино. Девочка подумывает над карьерой актрисы, сообщает StarHit. Надежде досталась эпизодическая роль в семейной комедии «Исполняющий обязанности».

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По словам генпродюсера кинокомпании «Русский север» Елены Север, девочка приняла участие в съемках несмотря на внезапно поднявшуюся температуру.

Но Надя просто рыдала и говорила, что она безумно хочет сниматься. И она настояла на своем, потому что это действительно было ее мечтой, — рассказала она.

Навка же отметила, что участие в съемках картины позволило Наде посмотреть на профессию актера изнутри. Она также уточнила, что решила поддержать дочь и тоже снялась в фильме.

Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей! Ну а я уже прицепом за ней пошла, — поделилась Навка.

Фигуристка добавила, что девочка совсем не боится камеры и отлично справляется со своей ролью. Однако, по мнению Навки, до совершеннолетия Надежде стоит сосредоточиться на образовании, а по достижении 18 лет она сможет выбрать любую профессию.

Ранее стало известно, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета выходит замуж. Избранником девушки стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов.