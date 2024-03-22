Сценарий для экранизации бестселлера "К себе нежно" напишет Дарья Грацевич

Сценарий для экранизации психологического бестселлера Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" напишет автор сериалов "Измены" и "Черное облако", а также дилогии "Холоп" Дарья Грацевич. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Кинопоиска".

© Соцсети

"Плюс студия" начала работу над экранизацией психологического бестселлера Ольги Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя". Сценарий для киноадаптации книги издательства "Бомбора" напишет автор сериалов "Измены" и "Черное облако", а также дилогии "Холоп" Дарья Грацевич", - рассказали в пресс-службе.

© Обложка книги

Примаченко выступит консультантом проекта. Книга Примаченко "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" вышла в 2020 году, психологический бестселлер два года подряд возглавляет Всероссийский книжный рейтинг. Аудиоверсия этой книги также стала самой прослушиваемой в 2022 году по версии сервиса "Яндекс музыка".

"Перенести селф-хэлп нон-фикшн в кино - задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Для меня как для сценариста - это классный вызов. Мне кажется, экранизация "К себе нежно" - своего рода миссия, потому что это еще один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято - геройствовать и выжимать себя. Я рада присоединиться к работе над проектом, который дает возможность существовать другой точке зрения", - привели в пресс-службе слова Грацевич.

Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".